خاص الجديد

برّاك يضغط على اسرائيل.. والثنائي سيناقش خطة الجيش!

2025-08-31 | 11:21
برّاك يضغط على اسرائيل.. والثنائي سيناقش خطة الجيش!
برّاك يضغط على اسرائيل.. والثنائي سيناقش خطة الجيش!

اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري الاستعداد لمناقشة مصير سلاح حزب الله، ورفض رمي الكرة لدى الجيش اللبناني، خلق انطباعا ايجابيا لدى القوى السياسية، قبيل جلسة مجلس الوزراء المقررة الجمعة لعرض الجيش خطته لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وعبرت مصادر سياسية للجديد عن ارتياحها لكلام رئيس المجلس الذي لا يتعارض مع اهداف قرارات الحكومة ويصب في الاطار نفسه بموضوع حصرية السلاح، خصوصا لناحية تأكيد بري التزامه ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، واكدت انه حتى الخامس من ايلول ستتواصل الاتصالات، موضحة ان تأجيلها من الثلاثاء حتى الجمعة من شأنه ان يعطي المزيد من الوقت لاستكمال المساعي، وسط معلومات ان الموفد الاميركي توم باراك يواصل مفاوضاته مع الجانب الاسرائيلي في محاولة للضغط لتنفيذ مباردته القائمة على مبدأ "خطوة مقابل خطوة".

وتقول مصادر وزارية للجديد، ان وزارء الثنائي لن يغيبوا عن الجلسة، وسيكونون مستعدين لمناقشة خطة الجيش والاستفسار عن تفاصيلها.

واستبعدت مصادر سياسية التصعيد في الشارع، من دون ان يعني ذلك بعض الاعتراضات والاعتصامات التي لن تحمل دعوة صريحة من الثنائي.

وفي معلومات الجديد ان الجيش سيقدم خلال جلسة مجلس الوزراء خطته التنفيذية وما يلزمه من متطلبات تقنية وبشرية مع مهل زمنية، من دون اعلان تاريخ البدء والانتهاء من كل مرحلة، وإن كان محكوما بسقف الاول من العام المقبل للانتهاء منها، التزاما بقرار السلطة السياسية.

وتضيف المصادر انه بعد اقرار خطة الجيش، ستتواصل الاتصالات مع الجانب الاميركي، حول الخطوة المطلوبة من الجانب الاسرائيلي، والتي قد تتضمن وقف الاعتداءات لمدة محددة، اضافة الى الافراج عن بعض الاسرى، والانسحاب من نقطة من النقاط الخمس المحتلة.
 
يحدث الآن

مصادر سياسية للجديد: بعد إقرار خطة الجيش ستتواصل الاتصالات مع الجانب الأميركي حول الخطوة المطلوبة مع الجانب الاسرائيلي
12:57
معلومات الجديد: الجيش سيقدم خطته التنفيذية في مجلس الوزراء وما يلزمه من متطلبات تقنية وبشرية مع مهل زمنية دون إعلان تاريخ البدء والانتهاء من كل مرحلة
12:56
مصادر وزارية للجديد: وزارء الثنائي لن يغيبوا عن الجلسة وسيكونوا على استعداد لمناقشة خطة الجيش والاستفسار عن تفاصيلها
12:56
معلومات الجديد: برّاك يواصل مفاوضاته مع اسرائيل في محاولة للضغط لتنفيذ مباردته القائمة على مبدأ "خطوة مقابل خطوة"
12:55
مصادر سياسية للجديد: مرتاحون لكلام بري الذي لا يتعارض مع أهداف قرارات الحكومة ويصب في الاطار نفسه بموضوع حصرية السلاح
12:55
مراسل الجديد: غارة من مسيرة إستهدفت تلة على الطاهر
10:10
