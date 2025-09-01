الأخبار
مصادر عسكرية للجديد: خطة الجيش اللبناني لن تتضمن أيّ بنود قد تؤدي الى صدام مع أيّ طرف داخلي

2025-09-01 | 12:49
مصادر عسكرية للجديد: خطة الجيش اللبناني لن تتضمن أيّ بنود قد تؤدي الى صدام مع أيّ طرف داخلي
مصادر عسكرية للجديد: خطة الجيش اللبناني لن تتضمن أيّ بنود قد تؤدي الى صدام مع أيّ طرف داخلي
مصادر عسكرية للجديد: خطة الجيش اللبناني لن تتضمن أيّ بنود قد تؤدي الى صدام مع أيّ طرف داخلي

معلومات الجديد: أورتاغوس عائدة إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة
13:00
معلومات الجديد: المرحلة الأولى من خطة الجيش ستقتصر على وضع خطة تنفيذية بمراحل زمنية لا ترتبط بتواريخ
12:58
معلومات الجديد: الجيش سيطرح خطته مصحوبة بالمعوقات التي تبدأ بعديد وعتاد غير كافٍ يُضاف إليها وجود قوات اسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية ما يؤدي إلى صدام مع العدو مع عدم وجود نية للتصادم مع حزب الله
12:57
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب لا يبحث مع الجيشِ في موضوع الخطة وخصوصا أنّ القرار سياسيٌّ مع الحكومة
12:50
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الثنائي لا يزال يقوم بالمشاورات مع رئيسيِ الجمهورية والحكومة للبحث في جلسة الجمعة
12:49
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب ووزراؤه لن يناقشوا خطة الجيش باعتبار أنها تأتي في ذات سياقِ قرارات 5 و 7 آب والتي يعتبرها الحزب غير ميثاقية
12:49
