04:46
لقطات جديدة لأسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة (فيديو)
2025-08-31
حادث وانقلاب سيارة داخل نفق السفارة الكويتية (فيديو)
2025-08-31
ميزة جديدة في واتساب.. كتابة رسائل بالذكاء الاصطناعي!
2025-08-30
حقيقة ظهور بشار الأسد.. صورة وبـ"لحية"!
2025-08-27
"سقط من صخرة الروشة".. انتشال جثة!
خاص الجديد
مصادر عسكرية للجديد: خطة الجيش اللبناني لن تتضمن أيّ بنود قد تؤدي الى صدام مع أيّ طرف داخلي
2025-09-01 | 12:49
مصادر عسكرية للجديد: خطة الجيش اللبناني لن تتضمن أيّ بنود قد تؤدي الى صدام مع أيّ طرف داخلي
مقالات ذات صلة
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب لا يريد الصدام الداخلي وهو عمل منذ ليل الإثنين على ضبط حركة الشارع ومنع أي إنزلاقات يمكن أن تؤدي إلى التصعيد
كاتس: وجهت الجيش لإعداد خطة بشأن إيران تضمن الرد على أي دعم إيراني للأنشطة الإرهابية ضدنا
معلومات الجديد: الجيش اللبناني ليس بوارد الاشتباك مع حزب الله والحزب يرفض أي مواجهة مع الجيش
مصادر عسكرية للجديد: خطة الجيش اللبناني لن تتضمن أيّ بنود قد تؤدي الى صدام مع أيّ طرف داخلي
خاص الجديد
محليات
عسكرية
للجديد:
الجيش
اللبناني
تتضمن
داخلي
الحدث - حسن يعقوب - الحلقة الكاملة
المفاوضات مع الجانب الأميركي مستمرة.. واسبوع حاسم للبنان (تقرير)
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:00
معلومات الجديد: أورتاغوس عائدة إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة
13:00
معلومات الجديد: أورتاغوس عائدة إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة
12:58
معلومات الجديد: المرحلة الأولى من خطة الجيش ستقتصر على وضع خطة تنفيذية بمراحل زمنية لا ترتبط بتواريخ
12:58
معلومات الجديد: المرحلة الأولى من خطة الجيش ستقتصر على وضع خطة تنفيذية بمراحل زمنية لا ترتبط بتواريخ
12:57
معلومات الجديد: الجيش سيطرح خطته مصحوبة بالمعوقات التي تبدأ بعديد وعتاد غير كافٍ يُضاف إليها وجود قوات اسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية ما يؤدي إلى صدام مع العدو مع عدم وجود نية للتصادم مع حزب الله
12:57
معلومات الجديد: الجيش سيطرح خطته مصحوبة بالمعوقات التي تبدأ بعديد وعتاد غير كافٍ يُضاف إليها وجود قوات اسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية ما يؤدي إلى صدام مع العدو مع عدم وجود نية للتصادم مع حزب الله
يحدث الآن
محليات
15:24
الدفاع المدني: إنقاذ شخصين سقطا من طائرة شراعية في حرج حريصا (صور)
محليات
15:18
عن سفرها المتكرر.. السيدة نعمت عون ترد على المنتقدين: "تغلبطوا بيني وبين الرئيس" (فيديو)
محليات
14:03
خطة حصر السلاح اقتربت.. الجديد ترصد ماذا ستحمله جلسة الجمعة
اخترنا لك
معلومات الجديد: أورتاغوس عائدة إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة
13:00
معلومات الجديد: المرحلة الأولى من خطة الجيش ستقتصر على وضع خطة تنفيذية بمراحل زمنية لا ترتبط بتواريخ
12:58
معلومات الجديد: الجيش سيطرح خطته مصحوبة بالمعوقات التي تبدأ بعديد وعتاد غير كافٍ يُضاف إليها وجود قوات اسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية ما يؤدي إلى صدام مع العدو مع عدم وجود نية للتصادم مع حزب الله
12:57
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب لا يبحث مع الجيشِ في موضوع الخطة وخصوصا أنّ القرار سياسيٌّ مع الحكومة
12:50
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الثنائي لا يزال يقوم بالمشاورات مع رئيسيِ الجمهورية والحكومة للبحث في جلسة الجمعة
12:49
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب ووزراؤه لن يناقشوا خطة الجيش باعتبار أنها تأتي في ذات سياقِ قرارات 5 و 7 آب والتي يعتبرها الحزب غير ميثاقية
12:49
زوارنا يقرؤون الآن
2024-11-22
زياد الرحباني يعايد والدته السيدة فيروز بعبارات مدمية للقلوب
2024-12-31
رقص واحتفالات في استديو خلي عينك عالجديد بين امل طالب و بيرناديت حديب
13:26
اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في حوار مع طلاب الإعلام
2025-08-16
ريهام عبد الغفور تنهار بسبب فقدانها والدها.. "كسرني نصين"
2025-05-12
"الشتوية راجعة".. إليكم طقس الأيام المقبلة!
2025-06-29
الحقيقة الكاملة لحريق شاحنة الـ"أمازون" في واشنطن!
بالفيديو
بالفيديو
15:18
عن سفرها المتكرر.. السيدة نعمت عون ترد على المنتقدين: "تغلبطوا بيني وبين الرئيس" (فيديو)
14:01
مقدمة النشرة المسائية 01-09-2025
13:14
السيدة الاولى نعمت عون تعلن عن تحركٍ تشريعيٍ لمنع تزويج القاصرات (فيديو)
2025-08-31
مقدمة النشرة المسائية 31-08-2025
2025-08-31
هنا بيروت - عباس الحاج أحمد - الحلقة الكاملة
2025-08-31
بدء كلمة الرئيس بري في الذكرى الـ 47 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
06:36
هيفاء حسين ترفع قضية على فضل شاكر
فن
06:36
هيفاء حسين ترفع قضية على فضل شاكر
عربي و دولي
10:13
بعد هاشتاغ يزعم موته.. ترامب يُعلّق!
عربي و دولي
10:13
بعد هاشتاغ يزعم موته.. ترامب يُعلّق!
محليات
10:00
بعد أزمة "حلقة المنار".. وفد من حزب الله يزور فضل الله!
محليات
10:00
بعد أزمة "حلقة المنار".. وفد من حزب الله يزور فضل الله!
فن
05:26
ملكة جمال لبنان تعلن الأمومة بصورة مؤثرة مع زوجها
فن
05:26
ملكة جمال لبنان تعلن الأمومة بصورة مؤثرة مع زوجها
إقتصاد
05:42
"المالية" تُقر منحة جديدة.. ملايين بانتظار العسكريين والمتقاعدين
إقتصاد
05:42
"المالية" تُقر منحة جديدة.. ملايين بانتظار العسكريين والمتقاعدين
محليات
11:34
بري فتح نقاش "السلاح".. وأورتاغوس مجدداً في بيروت!
محليات
11:34
بري فتح نقاش "السلاح".. وأورتاغوس مجدداً في بيروت!
