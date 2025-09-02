الأخبار
الجيش يتأهب على جبهة الحكومة... وما ينتظرنا الجمعة | في النشرة المسائية بعد قليل

2025-09-02 | 12:29
الجيش يتأهب على جبهة الحكومة... وما ينتظرنا الجمعة | في النشرة المسائية بعد قليل
الجيش يتأهب على جبهة الحكومة... وما ينتظرنا الجمعة | في النشرة المسائية بعد قليل
الجيش يتأهب على جبهة الحكومة... وما ينتظرنا الجمعة | في النشرة المسائية بعد قليل

Aljadeed
السفير المصري علاء موسى لـ"الجديد": عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف النار يضع الدولة اللبنانية أمام عبء كبير في تطبيق خطة حصر السلاح
معلومات الجديد: أورتاغوس عائدة إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة

معلومات الجديد: ماكرون أبلغ الرئيسين عون وسلام أن فرنسا بصدد التحضير لمؤتمرين الأول خاص بدعم الجيش اللبناني والثاني تحت عنوان إعادة تأهيل الدولة
13:07
معلومات الجديد: المستشار الاقتصادي للودريان جاك دو لا جوجي يصل في الأيام المقبلة ليعقد لقاءات مع المعنيين بالإصلاحات تمهيداً لعقد مؤتمرين في فرنسا حول لبنان
13:06
معلومات الجديد: أورتاغوس ستصل الأحد إلى لبنان وستتابع قرار الحكومة وتطبيقِ المؤسسة العسكرية للخطة مع مناقشة حاجات الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة
13:06
معلومات الجديد: لقاء عون – بوصعب يصب في خانة تقريب وجهات النظر من بعبدا باتجاه عين التينة
13:05
معلومات الجديد: المساعي تتمحور حول احتمالين الأول صدور قرار من الحكومة بتجميد القرار بانتظار التزام اسرائيل وسوريا والثاني أن تشكل خطة الجيش مخرجاً للجميع على قاعدة عدم جهوزية الجيش
13:05
معلومات الجديد: الثنائي لن يشارك في الجلسة إذا كانت محصورة فقط بمناقشة خطة الجيش بل يدعو إلى وضع جدول أعمال انطلاقاً من أن الذهاب إلى جلسة محصورة ببند الخطة يعتبر اعترافاً بقرارات الحكومة السابقة
13:04
