10:22
انفجار ضحم إثر تفجير ذخائر من قبل الجيش اللبناني (فيديو)
08:52
"لولا يحيى السنوار"! (فيديو)
07:42
روبوت يهاجم رجلًا (فيديو)
2025-09-01
لقطات جديدة لأسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة (فيديو)
2025-08-31
حادث وانقلاب سيارة داخل نفق السفارة الكويتية (فيديو)
خاص الجديد
"الثنائي" سيقاطع في هذه الحالة... | التفاصيل ضمن المشهد السياسي في النشرة بعد قليل
2025-09-02 | 12:36
A-
A+
"الثنائي" سيقاطع في هذه الحالة... | التفاصيل ضمن المشهد السياسي في النشرة بعد قليل
الردّ الأميركي على الورقة اللبنانية وصل | التفاصيل في المشهد السياسي ضمن النشرة المسائية بعد قليل
كلام بري لا يتعارض مع قرارات الحكومة (التفاصيل ضمن المشهد السياسي في نشرة الأخبار بعد قليل)
التجديد لليونيفيل لم يحسم بعد.. تابعوا التفاصيل ضمن المشهد السياسي في النشرة بعد قليل
"الثنائي" سيقاطع في هذه الحالة... | التفاصيل ضمن المشهد السياسي في النشرة بعد قليل
خاص الجديد
محليات
سيقاطع
الحالة...
التفاصيل
المشهد
السياسي
النشرة
السفير المصري علاء موسى لـ"الجديد": عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف النار يضع الدولة اللبنانية أمام عبء كبير في تطبيق خطة حصر السلاح
معلومات الجديد: أورتاغوس عائدة إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة
13:07
معلومات الجديد: ماكرون أبلغ الرئيسين عون وسلام أن فرنسا بصدد التحضير لمؤتمرين الأول خاص بدعم الجيش اللبناني والثاني تحت عنوان إعادة تأهيل الدولة
13:06
معلومات الجديد: المستشار الاقتصادي للودريان جاك دو لا جوجي يصل في الأيام المقبلة ليعقد لقاءات مع المعنيين بالإصلاحات تمهيداً لعقد مؤتمرين في فرنسا حول لبنان
13:06
معلومات الجديد: أورتاغوس ستصل الأحد إلى لبنان وستتابع قرار الحكومة وتطبيقِ المؤسسة العسكرية للخطة مع مناقشة حاجات الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة
عربي و دولي
15:55
جسم غريب يخترق الليل في جنوب لبنان.. ما هو؟ (فيديو)
عربي و دولي
14:54
بعد الصورة… رد لعائلة موسى الصدر!
عربي و دولي
14:20
إغتيال نصرالله.. لأول مرّة "الموساد" يكشف المعلومة السرية!
معلومات الجديد: ماكرون أبلغ الرئيسين عون وسلام أن فرنسا بصدد التحضير لمؤتمرين الأول خاص بدعم الجيش اللبناني والثاني تحت عنوان إعادة تأهيل الدولة
معلومات الجديد: المستشار الاقتصادي للودريان جاك دو لا جوجي يصل في الأيام المقبلة ليعقد لقاءات مع المعنيين بالإصلاحات تمهيداً لعقد مؤتمرين في فرنسا حول لبنان
معلومات الجديد: أورتاغوس ستصل الأحد إلى لبنان وستتابع قرار الحكومة وتطبيقِ المؤسسة العسكرية للخطة مع مناقشة حاجات الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة
معلومات الجديد: لقاء عون – بوصعب يصب في خانة تقريب وجهات النظر من بعبدا باتجاه عين التينة
معلومات الجديد: المساعي تتمحور حول احتمالين الأول صدور قرار من الحكومة بتجميد القرار بانتظار التزام اسرائيل وسوريا والثاني أن تشكل خطة الجيش مخرجاً للجميع على قاعدة عدم جهوزية الجيش
معلومات الجديد: الثنائي لن يشارك في الجلسة إذا كانت محصورة فقط بمناقشة خطة الجيش بل يدعو إلى وضع جدول أعمال انطلاقاً من أن الذهاب إلى جلسة محصورة ببند الخطة يعتبر اعترافاً بقرارات الحكومة السابقة
13:04
14:20
إغتيال نصرالله.. لأول مرّة "الموساد" يكشف المعلومة السرية!
2025-08-13
أصالة نصري تتحدث عن خلافها مع زياد الرحباني وتشيد بالسيدة فيروز
2025-04-28
وفاة مصممة الازياء جينا سلطان تحزن الوسط الفني
2025-03-26
مذكرة إقفال بمناسبة عيد الفطر
2024-12-23
تهديد اسرائيلي: كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر
2025-04-27
ابنة سلافة معمار تحتفل بعيد ميلاد والدتها بطريقة لافتة
13:49
مقدمة النشرة المسائية 02-09-2025
11:28
زينة يازجي تدافع عن زوجها عابد فهد : انتبهوا يا بني امية! وتكشف عن لقائها بالرئيس احمد الشرع
08:52
"لولا يحيى السنوار"! (فيديو)
08:07
وزير الداخلية أحمد الحجار يكشف تفاصيل "عملية ضبط مخدرات"
05:38
ديما بياعة في سوريا مع زوجها احمد الحلو بعد انقطاع وتلتقي بـ صفاء سلطان
2025-09-01
عن سفرها المتكرر.. السيدة نعمت عون ترد على المنتقدين: "تغلبطوا بيني وبين الرئيس" (فيديو)
عربي و دولي
14:20
إغتيال نصرالله.. لأول مرّة "الموساد" يكشف المعلومة السرية!
محليات
10:35
عن فيديو السجين المُسن في رومية.. توضيح من قوى الأمن
فن
03:47
اول تصريح لـ باريش اردوتش على انفصال هاندا ارتشيل عن خطيبها
محليات
07:36
على طريق المطار.. لافتات تدعم الجيش! (صورة)
محليات
08:43
بعد تكرار حوادث الطيران الشراعي.. قرار لوزيرة الشباب والرياضة
محليات
13:44
"جلسة الجمعة".. كل احتمالات التصعيد مفتوحة!
