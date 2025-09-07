حسين أيوب لـ #وهلق_شو: عوامل خارجية عدة تلعب دوراً في التأثير على الداخل اللبناني أبرزها الوضع في سوريا واحتمالية الحرب الاسرائيلية - الايرانية التي باتت كبيرة مؤخراً

مدير تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: غزة تركت جرحاً كبيراً داخل زياد الرحباني ومن يحبّه يجب ان يفكر ماذا يمكن ان يفعل من اجل الوضع في القطاع