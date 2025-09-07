الأخبار
بلال عبدالله لـ #وهلق_شو: الجيش اللبناني لن يدخل في مواجهة مع أي مكوّن لبناني

2025-09-07 | 15:18
بلال عبدالله لـ #وهلق_شو: الجيش اللبناني لن يدخل في مواجهة مع أي مكوّن لبناني
بلال عبدالله لـ #وهلق_شو: الجيش اللبناني لن يدخل في مواجهة مع أي مكوّن لبناني
بلال عبدالله لـ #وهلق_شو: الجيش اللبناني لن يدخل في مواجهة مع أي مكوّن لبناني

خاص الجديد

محليات

عبدالله

#وهلق_شو:

الجيش

اللبناني

مواجهة

مكوّن

لبناني

Aljadeed
معلومات "الجديد": اجتماع لجنة الميكانيزم في الناقورة ينعقد الآن بحضور قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر والموفدة مورغان أورتيغس يليه جولة للوفد جنوب الليطاني
معلومات الجديد: من المفترض أن يبدأ العمل الجدي للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة من انتشار ومصادرة ومداهمات على أن تظهر نتائجها خلال الاسابيع القليلة المقبلة

النائب جيمي جبور لـ #وهلق_شو: الحكومة تلعب لعبة "شراية الوقت" وعليها إجراء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل
15:18
النائب حيدر ناصر لـ #وهلق_شو: الهم الأول للموفدين الدوليين هو وقف الاقتتال والأساس "جنوب الليطاني"
15:08
النائب بلال عبدالله لـ #وهلق_شو: نثق بالجيش اللبناني بالقدرة على تطبيق خطته لكنه بحاجة إلى دعم دولي لناحية العتاد والعتيد والمخصصات المالية "بس ما شفنا شي بعد"
14:58
النائب مارك ضو لـ #وهلق_شو: اليوم يتم تحميل الجيش اللبناني مسؤولية الملفين الأمني والسياسي و "كل شي" يعتمد على تسلّم الجيش سلاح حزب الله
14:55
النائب قاسم هاشم لـ #وهلق_شو: جلسة 5 أيلول صوّبت ما جاء في جلستي 5 و7 آب
14:53
النائب غسان حاصباني لـ #وهلق_شو: وزراء القوات تحفظوا على عدم وجود مهلة زمنية لخطة حصر السلاح لكن تم الاتفاق على تقديم الجيش "تقرير شهرياً" لإطلاع مجلس الوزراء على سير آلية التطبيق
14:51
