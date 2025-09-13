الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

حصر سلاح المخيمات تابع.. والجيش يطلق المرحلة الرابعة

2025-09-13
حصر سلاح المخيمات تابع.. والجيش يطلق المرحلة الرابعة
حصر سلاح المخيمات تابع.. والجيش يطلق المرحلة الرابعة

يتخذ الجيش اللبناني منذ صباح اليوم تدابير في محبط مخيم البداوي ومداخله ومخارجة وذلك للبدء بتنفيذ المرحلة الرابعة من خطة جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية، انطلاقاً من مخيم البداوي شمالاً،

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمراحل سابقة نُفذت بالتعاون مع فصائل منظمة التحرير، حول آليات التطبيق. ويُتوقع إنهاء الملف بنهاية الشهر الجاري، في إطار خطة لبنانية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادتها بدعم عربي ودولي
خاص الجديد

محليات

لبنان

لبنان

مخيم البداوي

حصر السلاح

حصر السلاح

Aljadeed
الجيش يتسلم دفعة من السلاح الفلسطيني من مخيم البداوي
معلومات الجديد: أنباء عن تسليم المدير العام للجمارك جوازات طاقم الباخرة رغم الحجز القضائي

مراسلة الجديد: بدء تسليم الشاحنة الثانية من اصل 3 في مخيم البداوي شمال لبنان
03:46
مراسلة الجديد: بدء تحرك الشاحنات الى داخل مخيم البداوي ضمن الخطة الرابعة لتسليم سلاح المخيمات
03:20
الجيش يتسلم دفعة من السلاح الفلسطيني من مخيم البداوي
02:44
معلومات الجديد: أنباء عن تسليم المدير العام للجمارك جوازات طاقم الباخرة رغم الحجز القضائي
15:31
معلومات الجديد: الجيش يضبط باخرة الفيول HAWK قبل مغادرة المياه اللبنانية
15:31
خاص الجديد: فرار باخرة الفيول HAWK رغم الحجز القضائي
15:21
