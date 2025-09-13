الأخبار
حصر سلاح المخيمات تابع.. والجيش يطلق المرحلة الرابعة
2025-09-13
يتخذ
الجيش اللبناني
منذ
صباح
اليوم
تدابير في محبط مخيم البداوي ومداخله ومخارجة وذلك للبدء بتنفيذ المرحلة الرابعة من خطة جمع السلاح من المخيمات
الفلسطينية
، انطلاقاً من مخيم البداوي شمالاً،
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمراحل سابقة نُفذت بالتعاون مع فصائل منظمة التحرير، حول آليات التطبيق. ويُتوقع إنهاء الملف بنهاية الشهر الجاري، في إطار خطة لبنانية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادتها بدعم
عربي
ودولي
