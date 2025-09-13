الأخبار
مسؤول فلسطيني للجديد: انهينا تسليم السلاح في جميع المخيمات

2025-09-13 | 05:12
مسؤول فلسطيني للجديد: انهينا تسليم السلاح في جميع المخيمات
مسؤول فلسطيني للجديد: انهينا تسليم السلاح في جميع المخيمات

ردّ قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب على سؤال الجديد: "ماذا عن المرحلة المقبلة؟" قائلًا: "ما في مرحلة مقبلة، خلصنا".

وعن مخيمات البقاع قال ابو عرب: "بالبقاع ما في شي".
مراسلة الجديد: بدء تسليم الشاحنة الثانية من اصل 3 في مخيم البداوي شمال لبنان

مراسلة الجديد: بدء تسليم الشاحنة الثانية من اصل 3 في مخيم البداوي شمال لبنان
03:46
مراسلة الجديد: بدء تحرك الشاحنات الى داخل مخيم البداوي ضمن الخطة الرابعة لتسليم سلاح المخيمات
03:20
الجيش يتسلم دفعة من السلاح الفلسطيني من مخيم البداوي
02:44
حصر سلاح المخيمات تابع.. والجيش يطلق المرحلة الرابعة
02:10
معلومات الجديد: أنباء عن تسليم المدير العام للجمارك جوازات طاقم الباخرة رغم الحجز القضائي
15:31
معلومات الجديد: الجيش يضبط باخرة الفيول HAWK قبل مغادرة المياه اللبنانية
15:31
