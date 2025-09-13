الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
08:04
ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)
06:10
بسبب التنمر.. طالبة تطلق النار على زملائها
14:19
ذيله طويل جداً.. قرش نادر في لبنان (شاهد الفيديو)
2025-09-12
سيمون ابو فاضل: لن ننجو الا بالتفاوض المباشر مع اسرائيل
2025-09-12
بالفيديو - الحربية ناطرتك
خاص الجديد
مسؤول فلسطيني للجديد: انهينا تسليم السلاح في جميع المخيمات
2025-09-13 | 05:12
A-
A+
مسؤول فلسطيني للجديد: انهينا تسليم السلاح في جميع المخيمات
ردّ قائد الامن الوطني الفلسطيني في
لبنان
اللواء
صبحي ابو عرب
على سؤال الجديد: "ماذا عن المرحلة المقبلة؟" قائلًا: "ما في مرحلة مقبلة، خلصنا".
وعن مخيمات
البقاع
قال
ابو عرب
: "بالبقاع ما في شي".
مقالات ذات صلة
مراسلة الجديد: آليات عسكرية للجيش اللبناني تدخل مخيم برج البراجنة مع بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني
مراسلة الجديد: تسليم السلاح الفلسطيني سيتم في مراب على مدخل مخيم برج البراجنة
مراسلة الجديد: بدء دخول اليات الجيش اللبناني الى مخيم برج البراجنة تمهيدا لعملية تسليم السلاح الفلسطيني
مسؤول فلسطيني للجديد: انهينا تسليم السلاح في جميع المخيمات
خاص الجديد
محليات
المخيمات
سلاح المخيمات
لبنان
العودة الى الأعلى
مراسلة الجديد: بدء تسليم الشاحنة الثانية من اصل 3 في مخيم البداوي شمال لبنان
اقرأ ايضا في خاص الجديد
03:46
مراسلة الجديد: بدء تسليم الشاحنة الثانية من اصل 3 في مخيم البداوي شمال لبنان
03:46
مراسلة الجديد: بدء تسليم الشاحنة الثانية من اصل 3 في مخيم البداوي شمال لبنان
03:20
مراسلة الجديد: بدء تحرك الشاحنات الى داخل مخيم البداوي ضمن الخطة الرابعة لتسليم سلاح المخيمات
03:20
مراسلة الجديد: بدء تحرك الشاحنات الى داخل مخيم البداوي ضمن الخطة الرابعة لتسليم سلاح المخيمات
02:44
الجيش يتسلم دفعة من السلاح الفلسطيني من مخيم البداوي
02:44
الجيش يتسلم دفعة من السلاح الفلسطيني من مخيم البداوي
يحدث الآن
محليات
09:04
مراد يفتتح مركزاً صحياً جديداً في البقاع.. ودعوة إلى إنماء متوازن ولا مركزية عادلة
منوعات
08:04
ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)
محليات
07:23
بالأسماء.. 142 دولة تريد حل الدولتين و10 ضد! فمن هي؟
اخترنا لك
مراسلة الجديد: بدء تسليم الشاحنة الثانية من اصل 3 في مخيم البداوي شمال لبنان
03:46
مراسلة الجديد: بدء تحرك الشاحنات الى داخل مخيم البداوي ضمن الخطة الرابعة لتسليم سلاح المخيمات
03:20
الجيش يتسلم دفعة من السلاح الفلسطيني من مخيم البداوي
02:44
حصر سلاح المخيمات تابع.. والجيش يطلق المرحلة الرابعة
02:10
معلومات الجديد: أنباء عن تسليم المدير العام للجمارك جوازات طاقم الباخرة رغم الحجز القضائي
15:31
معلومات الجديد: الجيش يضبط باخرة الفيول HAWK قبل مغادرة المياه اللبنانية
15:31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-08-07
آثار الدمار في دير سريان إثر الغارات الاسرائيلية ليل أمس (صور)
2025-09-05
محمد حيدر لـ"الجديد": هل المطلوب أن يقدم لبنان دائماً خطوات بينما اسرائيل لا تقدم أي ضمانة ولا أي خطوة؟
2025-06-13
هل يُقفل مطار بيروت إستثنائياً؟
2025-09-11
بعد إنقطاع دام 20 شهرًا.. "الشاي" يجمع الملك بالأمير
2025-07-06
نائب في القوات لـ نعيم قاسم: repeat after me!
2025-06-01
"قذائف صاروخية وألغام".. بيان لأدرعي!
بالفيديو
بالفيديو
05:18
كلمة النائب حسن مراد خلال افتتاح مركز الغد الصحي في الخيارة
13:47
مقدمة النشرة المسائية 12-09-2025
2025-09-11
مقدمة النشرة المسائية 11 -09-2025
2025-09-11
هنا بيروت - الحلقة الكاملة
2025-09-10
مقدمة النشرة المسائية 10-09-2025
2025-09-10
لبناني ارتبط اسمه بقضية البيجر واتهم بالتجسس.. محي الدين حسنة يشرح لـ"الجديد" طبيعة أعماله وحكم البراءة (فيديو)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
13:19
"ذكرياتي مع ابي"... نجل نصرالله يُفصح عن "الخبر السعيد"!
محليات
13:19
"ذكرياتي مع ابي"... نجل نصرالله يُفصح عن "الخبر السعيد"!
فن
06:00
وفاة فنان شهير عن عمر 37 عاما بعد سقوطه من مبنى مرتفع
فن
06:00
وفاة فنان شهير عن عمر 37 عاما بعد سقوطه من مبنى مرتفع
منوعات
08:04
ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)
منوعات
08:04
ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)
محليات
04:15
بمطاردة ليلية وعملية إنزال.. هكذا أوقف "مغاوير البحر" السفينة "هوك 3"!
محليات
04:15
بمطاردة ليلية وعملية إنزال.. هكذا أوقف "مغاوير البحر" السفينة "هوك 3"!
عربي و دولي
13:41
بشأن مصير خليل الحية.. بيان لحماس
عربي و دولي
13:41
بشأن مصير خليل الحية.. بيان لحماس
محليات
05:31
في عين الحلوة.. فصائل فلسطينية تُسلّم سلاحها (صور)
محليات
05:31
في عين الحلوة.. فصائل فلسطينية تُسلّم سلاحها (صور)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025