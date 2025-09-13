مسؤول فلسطيني للجديد: انهينا تسليم السلاح في جميع المخيمات

ردّ قائد الامن الوطني الفلسطيني في على سؤال الجديد: "ماذا عن المرحلة المقبلة؟" قائلًا: "ما في مرحلة مقبلة، خلصنا".