تسليم "السلاح الفلسطيني".. فعلي وواقعي وليس مسرحية!

تستضيف قطر قمةً طارئة للدول والإسلامية بعد غد الاثنين، للتعبير عن رفضها للهجوم الذي استهدف قادة حماس في القطرية.

هذه القمة الطارئة ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم على دولة قطر سيقدمه الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية والإسلامية الذي سينعقد غدا الأحد.



مصادر دبلوماسية عربية قالت للجديد ان رؤساء الدول بغالبيتهم سيشاركون في هذه القمة بينهم ولي العهد السعودي بن سلمان، وتأتي اهمية هذه القمة مباشرة بعد قرار الجمعية العمومية بغالبية 142 صوت بالاعتراف بدولة فلسطين.



داخليا تقدم تسليم السلاح الفلسطيني في مخيمي البداوي وعين الحلوة للجيش اللبناني، مصادر فلسطينية قالت للجديد ان ما يحصل هو تسليم فعلي وواقعي للسلاح الثقيل وليس الخفيف والمتوسط بانتظار انتظام المخيمات امنيا. اما الكلام عن ان ما يحصل هو مجرد مسرحية، قالت المصادر ان السلاح الفلسطيني طالما استخدم فزاعة لذلك اعتقد البعض ان ما يحصل هو مجرد مسرحية.



من جهة اخرى، تلقت اوساط سياسية داخلية وخارجية كلام المجلس السياسي في الحاج محمود قماطي ان لا مشكلة لدينا مع على انه كلام لافت من مسؤول في حزب في مؤشر الى تغير في خطاب الحزب نحو وانخفاض حدة الحملة عليها.