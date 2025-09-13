تسليم "السلاح الفلسطيني".. فعلي وواقعي وليس مسرحية!

هذه القمة الطارئة ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي
على دولة قطر سيقدمه الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية
والإسلامية الذي سينعقد غدا الأحد.
مصادر دبلوماسية عربية قالت للجديد ان رؤساء الدول بغالبيتهم سيشاركون في هذه القمة بينهم ولي العهد السعودي محمد
بن سلمان، وتأتي اهمية هذه القمة مباشرة بعد قرار الجمعية العمومية بغالبية 142 صوت بالاعتراف بدولة فلسطين.
داخليا تقدم مشهد
تسليم السلاح الفلسطيني في مخيمي البداوي وعين الحلوة للجيش اللبناني، مصادر فلسطينية قالت للجديد ان ما يحصل هو تسليم فعلي وواقعي للسلاح الثقيل وليس الخفيف والمتوسط بانتظار انتظام المخيمات امنيا. اما الكلام عن ان ما يحصل هو مجرد مسرحية، قالت المصادر الفلسطينية
ان السلاح الفلسطيني طالما استخدم فزاعة لذلك اعتقد البعض ان ما يحصل اليوم
هو مجرد مسرحية.
من جهة اخرى، تلقت اوساط سياسية داخلية وخارجية كلام نائب رئيس
المجلس السياسي في حزب الله
الحاج محمود قماطي ان لا مشكلة لدينا مع السعودية
على انه كلام لافت من مسؤول في حزب الله
في مؤشر الى تغير في خطاب الحزب نحو المملكة
وانخفاض حدة الحملة عليها.