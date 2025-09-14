الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

مراسلة الجديد: بدء اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية - الإسلامية الطارئة في الدوحة

2025-09-14 | 08:26
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مراسلة الجديد: بدء اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية - الإسلامية الطارئة في الدوحة
مراسلة الجديد: بدء اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية - الإسلامية الطارئة في الدوحة
مقالات ذات صلة
مراسلة الجديد: بدء اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية - الإسلامية الطارئة في الدوحة

خاص الجديد

محليات

الجديد:

اجتماع

وزراء

الخارجية

التحضيري

للقمة

العربية

الإسلامية

الطارئة

الدوحة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسلة الجديد: إنتهاء اجتماع وزراء الخارجية وتم وضع مسودة للبيان الختامي الذي سيصدر عن القمة العربية - الاسلامية الطارئة غداً
قمة عربية - اسلامية طارئة الإثنين.. مراسلة الجديد توافينا بالأجواء التحضيرية من الدوحة

اقرأ ايضا في خاص الجديد

الجديد تحصل على "مسودة البيان الختامي لقمة الدوحة"
11:11

الجديد تحصل على "مسودة البيان الختامي لقمة الدوحة"

حصلت الجديد، على "مشروع البيان الصادر عن القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر".
وجاء في نص المسودة حرفياً:

11:11

الجديد تحصل على "مسودة البيان الختامي لقمة الدوحة"

حصلت الجديد، على "مشروع البيان الصادر عن القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر".
وجاء في نص المسودة حرفياً:

لبنان في مسودة البيان الختامي لقمة الدوحة.. الجديد تكشف التفاصيل
10:58

لبنان في مسودة البيان الختامي لقمة الدوحة.. الجديد تكشف التفاصيل

أفادت مراسلة الجديد من الدوحة، أن "في مسودة البيان الوزاري تم لحظ لبنان في الفقرة 14 في التأكيد على ضرورة التحرك العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلي للمنطقة ووقف انتهاكاتها لسيادة الدول واحترام قانون الدولي بما يتلاءم مع قرارات الشرعية الدولية مع التحذير من التبعات الخطيرة لعجز المجتمع الدولي عن ردع اسرائيل ووقف اعتداءاتها في قطر وغزة ونشاطها الاستيطاني في الضفة إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على الدول العربية بما فيها لبنان وسوريا بما يعتبر خروقات فاضحة للقانون الدولي".

10:58

لبنان في مسودة البيان الختامي لقمة الدوحة.. الجديد تكشف التفاصيل

أفادت مراسلة الجديد من الدوحة، أن "في مسودة البيان الوزاري تم لحظ لبنان في الفقرة 14 في التأكيد على ضرورة التحرك العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلي للمنطقة ووقف انتهاكاتها لسيادة الدول واحترام قانون الدولي بما يتلاءم مع قرارات الشرعية الدولية مع التحذير من التبعات الخطيرة لعجز المجتمع الدولي عن ردع اسرائيل ووقف اعتداءاتها في قطر وغزة ونشاطها الاستيطاني في الضفة إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على الدول العربية بما فيها لبنان وسوريا بما يعتبر خروقات فاضحة للقانون الدولي".

يحدث الآن

اخترنا لك
الجديد تحصل على "مسودة البيان الختامي لقمة الدوحة"
11:11
لبنان في مسودة البيان الختامي لقمة الدوحة.. الجديد تكشف التفاصيل
10:58
مراسلة الجديد من الدوحة: في مسودة البيان الوزاري تم لحظ لبنان في الفقرة 14 في التأكيد على ضرورة التحرك العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلي للمنطقة ووقف انتهاكاتها لسيادة الدول واحترام القانون الدولي
10:50
مراسلة الجديد: إنتهاء اجتماع وزراء الخارجية وتم وضع مسودة للبيان الختامي الذي سيصدر عن القمة العربية - الاسلامية الطارئة غداً
09:06
قمة عربية - اسلامية طارئة الإثنين.. مراسلة الجديد توافينا بالأجواء التحضيرية من الدوحة
07:09
أوساط سياسية داخلية وخارجية عن كلام محمود قماطي بألا "مشكلة لحزب الله مع السعودية": كلام لافت ومؤشر إلى تغيّر في خطاب الحزب نحو المملكة وانخفاض حدة الحملة عليها
13:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025