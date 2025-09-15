الأخبار
02:17
ترامب يؤكد: نتنياهو لن يضرب قطر "مجدداً" (فيديو)
01:27
اسرائيل تواصل نسف المباني والأبراج في غزة (فيديو)
16:19
كما لم تروه من قبل.. "مشعشعة" في نفق نهر الكلب (فيديو)
11:34
كوكايين وإطفاء.. ما القصة؟
03:46
"استهداف عنصر في حزب الله".. الجيش الاسرائيلي يزعم وينشر! (فيديو)
خاص الجديد
مراسل الجديد: سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الغارة في النبطية ونقلت 10 إصابات حتى الآن
2025-09-15 | 14:55
A-
A+
مراسل الجديد: سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الغارة في النبطية ونقلت 10 إصابات حتى الآن
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير كيفا في جنوب لبنان وسيارات الاسعاف توجهت إلى الموقع
وزارة الصحة: 3 شهداء إثر الغارة الإسرائيلية على سيارة في كفردجال قضاء النبطية
وزارة الصحة: الغارة على السيارة عند طريق عام تول - الكفور قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح
مراسل الجديد: سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الغارة في النبطية ونقلت 10 إصابات حتى الآن
خاص الجديد
محليات
الجديد:
سيارات
الإسعاف
توجهت
الغارة
النبطية
ونقلت
إصابات
توقيف مالك سفينة "روسوس" على خلفية انفجار مرفأ بيروت
وزير المالية ياسين جابر لـوهلق شو: دعم للجيش اللبناني متوقع قريباً من عدة دول أبرزها الولايات المتحدة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
14:46
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية بصاروخ موجه تستهدف شقة في منطقة كسار زعتر بالنبطية
14:46
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية بصاروخ موجه تستهدف شقة في منطقة كسار زعتر بالنبطية
13:17
بيروت تبلغت أمراً هاماً!
خاص الجديد
13:17
بيروت تبلغت أمراً هاماً!
خاص الجديد
12:56
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: عون والشرع اتفقا على عودة النازحين وحل ملف الموقوفين وفق الأصول القضائية
12:56
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: عون والشرع اتفقا على عودة النازحين وحل ملف الموقوفين وفق الأصول القضائية
محليات
02:29
على الاوتوستراد الساحلي من نهر ابراهيم حتى المدفون.. تدابير سير
محليات
02:18
تبدّل في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
عربي و دولي
02:17
ترامب يؤكد: نتنياهو لن يضرب قطر "مجدداً" (فيديو)
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية بصاروخ موجه تستهدف شقة في منطقة كسار زعتر بالنبطية
14:46
بيروت تبلغت أمراً هاماً!
13:17
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: عون والشرع اتفقا على عودة النازحين وحل ملف الموقوفين وفق الأصول القضائية
12:56
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: عون والشرع اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي وتشكيل لجان مشتركة
12:56
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: لقاء جوزاف عون مع أحمد الشرع كان من أفضل اللقاءات
12:55
19 أسيراً لبنانياً.. هل بدأ التفاوض؟ (تابعوا التفاصيل ضمن المشهد السياسي بعد قليل)
12:43
2025-07-12
بغارة النميرية أمس.. من استهدفت اسرائيل؟
12:34
توقيف مالك سفينة النيترات.. فهل تُكشف الحقيقة (التفاصيل ضمن نشرة اخبار الجديد بعد قليل)
2025-06-19
القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة نشر محتوى مخل وتسهيل الدعارة
2025-06-28
وفاة الاعلامية كوثر بودراجة بعد اصابتها بالسرطان
2025-07-06
نائب في القوات لـ نعيم قاسم: repeat after me!
2025-06-04
حفيد ترامب.. من بيت لبناني الى البيت الأبيض و"الجديد" مع العائلة!
13:07
مقدمة النشرة المسائية 15-09-2025
05:16
الحدث - الشيخ عباس الجوهري - الحلقة الكاملة
04:57
من الدوحة.. مراسلة الجديد توافينا بالمستجدات المتعلقة بالقمة الطارئة
03:16
الرئيس عون غادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية - الاسلامية.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
2025-09-14
مقدمة النشرة المسائية 14-09-2025
2025-09-14
بث مباشر: القمة العربية ترفض "الاعتداءات على لبنان"
عربي و دولي
13:17
بيروت تبلغت أمراً هاماً!
عربي و دولي
13:17
بيروت تبلغت أمراً هاماً!
محليات
00:40
مخاوف من "تطورات دراماتيكية" على جبهة لبنان! (الجمهورية)
محليات
00:40
مخاوف من "تطورات دراماتيكية" على جبهة لبنان! (الجمهورية)
محليات
04:13
"إملاءات خارجية تحت عنوان حصرية السلاح".. مواقف جديدة لحزب الله!
محليات
04:13
"إملاءات خارجية تحت عنوان حصرية السلاح".. مواقف جديدة لحزب الله!
محليات
00:37
إسرائيل لن تهدأ حتى.. (البناء)
محليات
00:37
إسرائيل لن تهدأ حتى.. (البناء)
عربي و دولي
15:10
ليلاً.. إسرائيل تزعم إستهداف مقر قيادة لـ"حزب الله"
عربي و دولي
15:10
ليلاً.. إسرائيل تزعم إستهداف مقر قيادة لـ"حزب الله"
عربي و دولي
01:20
نساء "الموساد الاسرائيلي".. في قلب طهران!
عربي و دولي
01:20
نساء "الموساد الاسرائيلي".. في قلب طهران!
