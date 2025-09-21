"المهلة أقصاها شهر".. وإلا تصعيد إسرائيلي موسع!

الأخبار
خاص الجديد

2025-09-21 | 04:43
views
مشاهدات عالية
كشف الصحافي جوني منيّر في حديثه لـ"الجديد"، أن مسؤولين لبنانيين أُبلغوا بمهلة أسابيع لحسم ملف السلاح، وإلا فإن التصعيد الإسرائيلي والهجوم الجوي الموسع سيكونان واردين.

وأشار منيّر إلى أن المناخ الأميركي أصبح أكثر تشددًا تجاه لبنان، ما دفع المبادرة الإيرانية نحو السعودية عبر حزب الله.

وأضاف أن زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ستتناول وقف النار وملف السلاح بنبرة أعلى من السابق.

خاص الجديد

محليات

الجيش الإسرائيلي

إسرائيل

لبنان

جنوب لبنان

حزب الله

مورغان أورتاغوس

جوني منيّر

معلومات الجديد: انتهاء اجتماع اللجنة الخماسية الامنية في رأس الناقورة
النائب عبد الرحمن البزري لـ"الجديد": الأمير يزيد بن فرحان استفسر عن مستجدات ملف السلاح الفلسطيني وجدية الدولة في بعض الملفات

معلومات الجديد: انتهاء اجتماع اللجنة الخماسية الامنية في رأس الناقورة
05:41
النائب عبد الرحمن البزري لـ"الجديد": الأمير يزيد بن فرحان استفسر عن مستجدات ملف السلاح الفلسطيني وجدية الدولة في بعض الملفات
04:11
النائب عبد الرحمن البزري لـ"الجديد": اللقاء مع الأمير يزيد بن فرحان أظهر ارتياحًا سعوديًا وكان مواكبة لتطورات لبنان وطلب التحسينات
03:35
السعودية أبلغت لبنان: حصر السلاح ثم عودة المستثمرين!
13:12
مصادر سياسية للجديد: موقف الرؤساء الثلاثة سيُترجم في موقف الجيش خلال الاجتماع الذي سيُعقد غداً بحضور أورتاغوس
12:56
معلومات الجديد: الرئيس عون سيؤكد أن الجيش يقوم بواجباته الوطنية بالتعاون مع لجنة الميكانيزم
12:56
