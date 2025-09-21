"المهلة أقصاها شهر".. وإلا تصعيد إسرائيلي موسع!

وأشار منيّر إلى أن المناخ الأميركي أصبح أكثر تشددًا تجاه لبنان، ما دفع المبادرة الإيرانية نحو السعودية عبر حزب الله.
وأضاف أن زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ستتناول وقف النار وملف السلاح بنبرة أعلى من السابق.
