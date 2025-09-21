"المهلة أقصاها شهر".. وإلا تصعيد إسرائيلي موسع!

وأشار منيّر إلى أن المناخ الأميركي أصبح أكثر تشددًا تجاه ، ما دفع المبادرة نحو عبر .

وأضاف أن زيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ستتناول وقف النار وملف السلاح بنبرة أعلى من السابق.