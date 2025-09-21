الأخبار
2025-09-20
بعد العثور على طفلة في مكب نفايات في المريجة.. تسجيل هاتفي بالوالدة (فيديو)
2025-09-20
بصاروخ موجه.. لحظة استهداف قارب تهريب مخدرات (فيديو)
2025-09-20
قبل موجة الحر.. "بوظة" للحيوانات! (فيديو)
2025-09-20
900 رطل من المتفجرات تطيح ببرج تبريد نووي في ثوانٍ! (فيديو)
2025-09-19
عنّفت طفلها... ماذا حلّ بالأم؟
خاص الجديد
معلومات الجديد: انتهاء اجتماع اللجنة الخماسية الامنية في رأس الناقورة
2025-09-21 | 05:41
2025-09-21 | 05:41
معلومات الجديد: انتهاء اجتماع اللجنة الخماسية الامنية في رأس الناقورة
معلومات "الجديد": أميركا أبدت رغبتها خلال إجتماع "الماكينيزم" بإعادة تفعيل اللجنة الخماسية الأمنية مع بدء الجيش تنفيذ خطته
معلومات الجديد: اجتماع اللجنة الخماسية الخميس لمناقشة المطالب الاميركية خلال زيارة بارّاك الى لبنان ومناقشة المهل المعطاة للدولة اللبنانية بموضوع تسليم السلاح
معلومات الجديد: اللجنة الخماسية عقدت لقاءً وداعياً في السفارة الأميركية للسفيرة جونسون بغياب السفير السعودي
معلومات الجديد: انتهاء اجتماع اللجنة الخماسية الامنية في رأس الناقورة
خاص الجديد
محليات
الجديد:
انتهاء
اجتماع
اللجنة
الخماسية
الامنية
الناقورة
رئيس الوزراء البريطاني: إعترفنا رسميًا بدولة فلسطين اليوم
"المهلة أقصاها شهر".. وإلا تصعيد إسرائيلي موسع!
10:09
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان أنهى زيارته إلى لبنان وغادر بيروت بعد ظهر اليوم
10:09
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان أنهى زيارته إلى لبنان وغادر بيروت بعد ظهر اليوم
10:07
مراسل الجديد: شهيدان وعدد من الجرحى في حصيلة أولية جراء الغارة الاسرائيلية على بنت جبيل
10:07
مراسل الجديد: شهيدان وعدد من الجرحى في حصيلة أولية جراء الغارة الاسرائيلية على بنت جبيل
09:25
الجيش الإسرايلي يلقي قنابل مضيئة على أطراف بلدات القطاع الأوسط
أفاد مراسل الجديد بأن العدو لإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة على أطراف بلدات القطاع الأوسط
09:25
الجيش الإسرايلي يلقي قنابل مضيئة على أطراف بلدات القطاع الأوسط
أفاد مراسل الجديد بأن العدو لإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة على أطراف بلدات القطاع الأوسط
محليات
10:22
بعد كلامه عن قلعة بعلبك وتخزين السلاح.. توضيح من أنطوان زهرا
محليات
10:11
وزارة الصحة: 4 شهداء من بينهم أطفال في حصيلة أولية جراء الغارة الاسرائيلية على بنت جبيل
خاص الجديد
10:09
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان أنهى زيارته إلى لبنان وغادر بيروت بعد ظهر اليوم
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان أنهى زيارته إلى لبنان وغادر بيروت بعد ظهر اليوم
10:09
مراسل الجديد: شهيدان وعدد من الجرحى في حصيلة أولية جراء الغارة الاسرائيلية على بنت جبيل
10:07
الجيش الإسرايلي يلقي قنابل مضيئة على أطراف بلدات القطاع الأوسط
09:25
رئيس الوزراء البريطاني: إعترفنا رسميًا بدولة فلسطين اليوم
09:13
"المهلة أقصاها شهر".. وإلا تصعيد إسرائيلي موسع!
04:43
النائب عبد الرحمن البزري لـ"الجديد": الأمير يزيد بن فرحان استفسر عن مستجدات ملف السلاح الفلسطيني وجدية الدولة في بعض الملفات
04:11
2025-03-12
دويهي: ما يحصل مع الحكومة لا يبشر بالخير
2025-08-26
أورتاغوس: إسرائيل مستعدة أن تتحرك خطوة خطوة مع حكومة لبنان
2025-06-20
النجم الأميركي جاكوب بيرغر يرقص "الدبكة" فرحا بالضربات الايرانية على اسرائيل
2025-09-20
آخر المستجدات السياسية وتفاصيل جولة الامير يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين
2025-09-16
مراسل الجديد: الوزير نصار إقترح إرسال مشروع قانون الى المجلس النيابي ينص على انتخاب المغتربين للمقاعد الـ128
05:33
ميريام فارس تثير التفاعل بممازحة جمهورها في حفلها الأخير
بالفيديو
بالفيديو
13:14
مقدمة النشرة المسائية 20-09-2025
2025-09-20
هنا بيروت - الحلقة الكاملة
2025-09-20
كلمة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
2025-09-20
بعد العثور على طفلة في مكب نفايات في المريجة.. تسجيل هاتفي بالوالدة (فيديو)
2025-09-20
آخر المستجدات السياسية وتفاصيل جولة الامير يزيد بن فرحان على المسؤولين اللبنانيين
2025-09-20
مسؤول قواتي يرد على دعوة الشيخ نعيم قاسم الى السعودية: "حزب الله قدم خدمة لإسرائيل" (فيديو)
عربي و دولي
03:06
الموساد تسلّل إلى معقل نصرالله.. معطيات تتظهر لعملية الاغتيال
عربي و دولي
03:06
الموساد تسلّل إلى معقل نصرالله.. معطيات تتظهر لعملية الاغتيال
خاص الجديد
04:43
"المهلة أقصاها شهر".. وإلا تصعيد إسرائيلي موسع!
خاص الجديد
04:43
"المهلة أقصاها شهر".. وإلا تصعيد إسرائيلي موسع!
محليات
10:22
بعد كلامه عن قلعة بعلبك وتخزين السلاح.. توضيح من أنطوان زهرا
محليات
10:22
بعد كلامه عن قلعة بعلبك وتخزين السلاح.. توضيح من أنطوان زهرا
فن
11:26
حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"
فن
11:26
حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"
فن
12:17
رابعة الزيات تكشف تطور وضعها الصحي بعد كسر في قدميها
فن
12:17
رابعة الزيات تكشف تطور وضعها الصحي بعد كسر في قدميها
خاص الجديد
13:12
السعودية أبلغت لبنان: حصر السلاح ثم عودة المستثمرين!
خاص الجديد
13:12
السعودية أبلغت لبنان: حصر السلاح ثم عودة المستثمرين!
