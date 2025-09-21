مصادر نيابية للجديد: المملكة داعمة للجيش اللبناني وستشارك في أي مؤتمر لدعم قدرات المؤسسة العسكرية

مصادر دبلوماسية للجديد: لودريان الذي وصل إلى لبنان بعد لقاء مع الامير يزيد بن فرحان في الرياض أكد للمسؤولين اللبنانيين أن مؤتمر دعم الجيش سيحصل في الشهرين المقبلين بدعم سعودي وأميركي