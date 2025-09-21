الأخبار
11:56
في ميس الجبل.. عام دراسي قبالة المواقع الإسرائيلية (فيديو)
2025-09-20
بعد العثور على طفلة في مكب نفايات في المريجة.. تسجيل هاتفي بالوالدة (فيديو)
2025-09-20
بصاروخ موجه.. لحظة استهداف قارب تهريب مخدرات (فيديو)
2025-09-20
قبل موجة الحر.. "بوظة" للحيوانات! (فيديو)
2025-09-20
900 رطل من المتفجرات تطيح ببرج تبريد نووي في ثوانٍ! (فيديو)
خاص الجديد
معلومات الجديد: علاقة ايجابية بين بري وبن فرحان الذي وصفه بأنه رجل دولة
2025-09-21 | 13:12
A-
A+
معلومات الجديد: علاقة ايجابية بين بري وبن فرحان الذي وصفه بأنه رجل دولة
معلومات الجديد: لقاء الوفد الأميركي مع الرئيس بري لم يكن لا سيئا ولا ايجابياً بل تحدث فيه بري عما قامت به الدولة اللبنانية في مجلس الوزراء ووضع الطابة في ملعب الاميركي والاسرائيلي
معلومات الجديد عن الأمير يزيد بن فرحان: الدم الشيعي كالدم السعودي والسعودية لا يمكن أن تدفع باتجاه تصادم لبناني بل لإعمار الدولة والبلد
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان أنهى زيارته إلى لبنان وغادر بيروت بعد ظهر اليوم
معلومات الجديد: علاقة ايجابية بين بري وبن فرحان الذي وصفه بأنه رجل دولة
خاص الجديد
محليات
الجديد:
علاقة
ايجابية
فرحان
العودة الى الأعلى
النائب عبد الرحمن البزري لـ"الجديد": اللقاء مع الأمير يزيد بن فرحان أظهر ارتياحًا سعوديًا وكان مواكبة لتطورات لبنان وطلب التحسينات
السعودية أبلغت لبنان: حصر السلاح ثم عودة المستثمرين!
15:00
وزير العدل لـ #وهلق شو: لا دور لي في ملف هانيبال القذافي وتتم متابعته من قبل المحقق العدلي
15:00
وزير العدل لـ #وهلق شو: لا دور لي في ملف هانيبال القذافي وتتم متابعته من قبل المحقق العدلي
14:52
عادل نصار عن ملف سفينة "روسوس": سأسلمه غداً إلى الخارجية ليتم إرساله وفق الأصول الدبلوماسية إلى بلغاريا
14:52
عادل نصار عن ملف سفينة "روسوس": سأسلمه غداً إلى الخارجية ليتم إرساله وفق الأصول الدبلوماسية إلى بلغاريا
14:48
عادل نصار لـ #وهلق شو: تفاوت بوجهات النظر بيني ورئيس الحكومة فيما خص قانون الانتخاب
14:48
عادل نصار لـ #وهلق شو: تفاوت بوجهات النظر بيني ورئيس الحكومة فيما خص قانون الانتخاب
محليات
16:34
"عن إلغاء الإتفاق" بيان منسوب لحزب الله يثير الجدل... وهذه حقيقته
عربي و دولي
16:16
الشرع: واجهنا داعش وطردنا الميليشيات الإيرانية وحزب الله
محليات
15:52
بعد مجزرة بنت جبيل.. بري طلب الاتصال بأورتاغوس
وزير العدل لـ #وهلق شو: لا دور لي في ملف هانيبال القذافي وتتم متابعته من قبل المحقق العدلي
15:00
عادل نصار عن ملف سفينة "روسوس": سأسلمه غداً إلى الخارجية ليتم إرساله وفق الأصول الدبلوماسية إلى بلغاريا
14:52
عادل نصار لـ #وهلق شو: تفاوت بوجهات النظر بيني ورئيس الحكومة فيما خص قانون الانتخاب
14:48
عادل نصار لـ #وهلق شو: أي عرقلة بخطة الجيش تؤثر على التوقيت والتقرير الشهري يُطلعنا على سير العمل وكلنا ثقة بجيشنا
14:47
عادل نصار لـ #وهلق شو: حصرية السلاح ليست ضد أي فئة لبنانية بل يُفترض أن تكون جامعة لبناء دولة كاملة الأوصاف
14:39
وزير العدل عادل نصار لـ #وهلق شو: ندين الكارثة التي وقعت في بنت جبيل وهي مرفوضة جملةً وتفصيلاً
14:37
2025-08-25
15 فيديو جنسي لـ هدير عبد الرازق بعد فضيحتها مع محمد اوتاكا
12:07
الدم الشيعي مثل الدم السعودي.. وبري رجل دولة!
2024-12-27
مراسلة الجديد: اليونيفيل والجيش اللبناني تسلما (طاهر ريمي وأحمد أمين) اللذين تم اختطافهما يوم أمس من قبل الجيش الإسرائيلي
2025-09-12
جمال كاترينا مراد زوجة محمد فضل شاكر حديث مواقع التواصل
2025-09-07
"هدفنا إطباق الخناق على المحور الايراني".. تصريحات جديدة لنتنياهو
2025-04-25
أول تعليق لـ اصالة و فضل شاكر بعد منحهما عضوية شرف في نقابة الفنانين السوريين
14:16
حسين أيوب نبرة بن فرحان الهادئة عكست حرصاً على أمن لبنان
13:00
مقدمة النشرة المسائية 21-09-2025
2025-09-20
مقدمة النشرة المسائية 20-09-2025
2025-09-20
هنا بيروت - الحلقة الكاملة
2025-09-20
كلمة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
2025-09-20
بعد العثور على طفلة في مكب نفايات في المريجة.. تسجيل هاتفي بالوالدة (فيديو)
عربي و دولي
03:06
الموساد تسلّل إلى معقل نصرالله.. معطيات تتظهر لعملية الاغتيال
عربي و دولي
03:06
الموساد تسلّل إلى معقل نصرالله.. معطيات تتظهر لعملية الاغتيال
خاص الجديد
04:43
"المهلة أقصاها شهر".. وإلا تصعيد إسرائيلي موسع!
خاص الجديد
04:43
"المهلة أقصاها شهر".. وإلا تصعيد إسرائيلي موسع!
محليات
10:22
بعد كلامه عن قلعة بعلبك وتخزين السلاح.. توضيح من أنطوان زهرا
محليات
10:22
بعد كلامه عن قلعة بعلبك وتخزين السلاح.. توضيح من أنطوان زهرا
خاص الجديد
12:07
الدم الشيعي مثل الدم السعودي.. وبري رجل دولة!
خاص الجديد
12:07
الدم الشيعي مثل الدم السعودي.. وبري رجل دولة!
محليات
11:20
5 شهداء وجريحان.. من استهدفت اسرائيل بغارة بنت جبيل؟ (صورة)
محليات
11:20
5 شهداء وجريحان.. من استهدفت اسرائيل بغارة بنت جبيل؟ (صورة)
عربي و دولي
13:45
عن مجزرة بنت جبيل.. جيش العدو يدّعي: نأسف ونُحقق في الحادث!
عربي و دولي
13:45
عن مجزرة بنت جبيل.. جيش العدو يدّعي: نأسف ونُحقق في الحادث!
X
