خاص الجديد

أديب عبد المسيح لـ #الجديد: إذا وجد أن وفيق صفا مُدان بما حدث أمس على المدعي العام التمييزي تسطير بحث وتحرٍ بحقه واستدعائه للتحقيق

2025-09-26 | 07:42
أديب عبد المسيح لـ #الجديد: إذا وجد أن وفيق صفا مُدان بما حدث أمس على المدعي العام التمييزي تسطير بحث وتحرٍ بحقه واستدعائه للتحقيق
أديب عبد المسيح لـ #الجديد: إذا وجد أن وفيق صفا مُدان بما حدث أمس على المدعي العام التمييزي تسطير بحث وتحرٍ بحقه واستدعائه للتحقيق
مراسلة الجديد: وصول الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى بحنس لاستكمال إجراءات إخلاء سبيل الحاكم
مراسلة الجديد: الهيئة الاتهامية في قصر عدل بيروت تسلمت ايصالات تسديد كفالة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وستباشر عملية إخلاء سبيله

مراسلة الجديد: وصول الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى بحنس لاستكمال إجراءات إخلاء سبيل الحاكم
07:56
مراسلة الجديد: الهيئة الاتهامية في قصر عدل بيروت تسلمت ايصالات تسديد كفالة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وستباشر عملية إخلاء سبيله
07:40
النائب أديب عبد المسيح يعد لقائه نواف سلام لـ #الجديد: ما حصل أمس تهديد للسلم الأهلي وتعديات على الأملاك العامة ولا نية لدى نواف سلام لتعطيل الحكومة
07:09
معلومات الجديد: مقتل المطلوب "ح.ع.ج" إثر مداهمات للجيش اللبناني في منطقة دار الواسعة في بعلبك
07:06
وزير العمل محمد حيدر لـ #الجديد: سنشارك في الجلسة التشاورية في السرايا الحكومية ومنفتحون على النقاش والتشاور في كل القضايا لأن الحوار هو أساس كل شيء
07:03
رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل بعد لقائه الرئيس نواف سلام لـ #الجديد: نقف إلى جانب رئيس الحكومة في قراراته وما حصل أمس هو الخطر الحقيقي بالمخالفة والمسؤولية تقع على عاتق الحزب المخالف
06:46
