مراسلة الجديد: النيابة العامة التمييزية أعطت اشارة بترك الحاكم السابق رياض سلامة بعد التحقيق معه في شبهة تبييض الأموال على خلفية الكفالة المالية التي سددها نقداً وقيمتها 14 مليون دولار