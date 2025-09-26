وزير العدل عادل نصار لـ #الجديد: النيابة العامة تحرّكت مع الأجهزة الأمنية لتحديد المخالفين في فاعلية صخرة الروشة بعيداً عن الإعتبارات السياسية كافة والقانون يُطبَّق على الجميع دون تمييز