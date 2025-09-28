وزير الثقافة غسان سلامة لـ "وهلق شو": ما حصل في الروشة أخذ أبعاداً مبالغ بها أكثر من اللازم وأثبت الحاجة لمشروع قانون متماسك حول استخدام من هم خارج الدولة للمعالم الأثرية في لبنان