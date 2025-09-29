بين عون وسلام.. برودة!

تكثفت في الساعات الماضية الاتصالات على اكثر من صعيد بعدما تأزم المشهد السياسي على خلفية اضاءة صخرة الروشة. وبرز اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالرئيس الذي اكتفى بالقول انشالله خير ليتبعه لقاء للرئيس جوزف عون مع قائد الجيش حيث سلمه وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر قائلا أمام زواره إنه ليس من المقبول أن يصوب احد على الجيش والقوى الأمنية لأنهم خط احمر وهم يعملون بتنسيق كامل وتعاون مطلق.

كلام عون وبحسب معلومات الجديد أزعج السرايا وقال مقربون من الرئيس نواف سلام للجديد إن الكلام يطرح علامات استفهام في هذا التوقيت وبحاجة الى استفسار وشرح.

واشارت معلومات الجديد الى ان لا خلاف مع رئيس الجمهورية ولكن هناك برودة في العلاقة إلا أن ذلك لا يمنع اللقاء بين الرئيسين.

ولفتت الى ان لا جلسة حكومية هذا الاسبوع والرئيس سلام لن يوجه دعوة لانعقاد مما يطرح علامات استفهام بشأن ما اذا كان تأخر الدعوة يعني استمرار رئيس الحكومة بمراجعة العمل الحكومي الذي كان قد اعلنه بعد اضاءة الروشة.

معلومات الجديد اوضحت في المقابل ان تقليد قائد الجيش الوسام هو تقليد ثابت وهو كان مقررا قبل سفر الرئيس الى نيويورك واشارت الى ان ما حصل في منطقة الروشة يعتبر زوبعة في فنجان وقد انتهت وسيكون التركيز في الاسبوعين المقبلين على مؤتمر دعم الجيش

على صعيد اخر من المتوقع ان يصل الجديد ميشال عيسى الى خلال اسبوعين لتولي مهامه حيث سيصبح الملف اللبناني بينه وبين والرئيس ترامب شخصيا.

وفي المشهد الثاني تستمر المشاورات ليلا بين الكتل النيابية لحسم قرارها في المشاركة الثلاثاء في الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس لاستكمال البنود. ويعقد تكتل الجمهورية القوية اجتماعا كما تجري المشاورات بين النواب وعلى اساسها يتم تحديد قرار المشاركة من عدمه.

وقد اعلن اللقاء النيابي المستقل مقاطعته الجلسة التشريعية حرصا على تعزيز مناخ التوافق كما قال.

واشارت مصادر نيابية الى ان هدف الانسحاب من الجلسة وفقدان النصاب ليس تعطيل التشريع بل الاحتجاج على عدم ادراج قانون الانتخابات النيابية على جدول الاعمال.

واضافت ان نواب انتظروا التأكد من ان خروجهم من الجلسة سيضمن فقدان النصاب ثم تبعوا نواب الكتائب اضافة الى التأكد من اقرار بعض القوانين الاصلاحية الضرورية ومن بينها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص نظرا لاهميته في تسريع العمل في مطار القليعات.

واكدت المصادر القواتية ان النواب لن يشاركوا في جلسة اللجنة الفرعية التي دعا اليها النائب الياس بو صعب الخميس وأن قرارهم بتعليق المشاركة لا رجوع عنه والمطلوب من بعد ستة اشهر من النقاشات ان يرفع رئيس اللجنة تقريره الى اللجان النيابية المشتركة ومنها الى الهيئة العامة لاستكمال النقاش وخصوصا بالاصلاحات ومنها الميغاسنتر وال qr code ولكن الاولوية هي لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها.