4 آب "الحقيقة الضائعة"
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
4 آب "الحقيقة الضائعة"
12:28
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 30/09/205
03:46
سقوط مفاجىء.. مغنية تفقد وعيها على المسرح (فيديو)
2025-09-29
في روسيا.. رجل ينجو من هجوم دب شرس بأعجوبة (فيديو)
2025-09-29
أعلى وأضخم جسر معلق في العالم (فيديو)
2025-09-29
تفكيك مخيم للنازحين السوريين في غزة (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 30/09/205
2025-09-30 | 12:28
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 30/09/205
مراسلة الجديد: السفير القطري التقى الرئيس عون وسلمه رسالة من امير قطر مؤكداً ان دعم بلاده للجيش اللبناني مستمر
بين عون وسلام.. برودة!
السرطان في لبنان.. ارقام وبيانات في نشرة الاخبار بعد قليل
اقترب موعد تقرير الجيش الاول حول تنفيذ خطته.. فهل تجتمع الحكومة؟ التفاصيل في النشرة المسائية
سيدة التوقعات ليلى عبداللطيف ضيفة نيشان ديرهاروتيونيان في حلقة خاصة الليلة بعد نشرة الأخبار المسائية على قناة الجديد
عربي و دولي
15:41
البيت الأبيض ينشر صور لنتنياهو وهو يعتذر
محليات
14:44
حتى إشعارٍ آخر.. لبنان بلا"واتساب ولا إنترنت" توقع خطير لليلى عبد اللطيف
فن
14:44
ليلى عبد اللطيف: لبنان يلبس ثوب الحداد وأجواء الحزن تعم الطائفة المسيحية
الحدث - حارث سليمان - الحلقة الكاملة
06:04
مراسل الجديد: الرئيس بري رفع الجلسة التشريعية بسبب عدم اكتمال النصاب
04:35
مراسلة الجديد: وصول الرئيس نواف سلام إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون
02:35
2025-07-07
لقطات رومانسية تجمع جيسي عبدو مع زوجها في بريطانيا
حسين الشرع والد الرئيس السوري احمد الشرع ينتقد الإساءة لـ مصر
2025-07-08
توقعات ليلى عبد اللطيف (فيديو)
2025-08-22
الرد الإسرائيلي على ورقة باراك وصل..وهذا مضمونه!
11:20
رجل دين "مزيف" في قبضة أمن الدولة
2025-09-28
ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"
بالفيديو
بالفيديو
ليلى عبداللطيف تعلنها : تصريح اعلامي خطير من الخارج يغضب الشارع اللبناني وحرب عالمية ثالثة على الأبواب
13:24
مقدمة النشرة المسائية 30-09-2025
2025-09-29
مقدمة النشرة المسائية 29-09-2025
2025-09-28
مقدمة النشرة المسائية 28-09-2025
2025-09-28
ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"
2025-09-28
جمال فياض لـ فضل شاكر : سلم نفسك
وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته في اسبانيا ويغني لها "كبرت البنوت"
توقعات ليلى عبد اللطيف للمرحلة المقبلة لـ لبنان والمنطقة والعالم .. الآن على الجديد
حتى إشعارٍ آخر.. لبنان بلا"واتساب ولا إنترنت" توقع خطير لليلى عبد اللطيف
بالفيديو | "سيلفي" تقتل صاحبها
لا حرب.. ولكن!
رجل دين "مزيف" في قبضة أمن الدولة
