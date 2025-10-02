الأخبار
خاص الجديد
بعد خبر "الجديد".. النيابة العامة تسمح لمحامي القذافي بلقائه
2025-10-02 | 09:04
A-
A+
بعد خبر "الجديد".. النيابة العامة تسمح لمحامي القذافي بلقائه
سمحت
النيابة العامة التمييزية
لمحامي
هنيبعل القذافي
بلقائه لمدة
عشر دقائق
في المستشفى، وذلك بعد الخبر الذي نشرته
قناة
"الجديد".
وكان
القذافي
قد نُقل إلى المستشفى إثر وعكة صحية، فيما كانت
النيابة العامة التمييزية
قد رفضت صباحًا طلب محاميه الفرنسي بلقائه.
بعد خبر "الجديد".. النيابة العامة تسمح لمحامي القذافي بلقائه
خاص الجديد
محليات
لبنان
الجديد
هنيبعل القذافي
