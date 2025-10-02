الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
حادث غريب.. تصادم طائرات (فيديو)
في حفل زفاف.. "قالب دجاج" بدلاً من "الكاتو"! (فيديو)
عودة 59 نازحاً من لبنان الى سوريا (فيديو)
البحرية الإسرائيلية تقتحم سفينة "فلوريدا" (فيديو)
استهداف سيارة على طريق الخردلي (فيديو)
ما وراء التنسيق القضائي بين دمشق وبيروت؟... كل التفاصيل في النشرة المسائية
2025-10-02 | 12:44
ما وراء التنسيق القضائي بين دمشق وبيروت؟... كل التفاصيل في النشرة المسائية
مقالات ذات صلة
خط دمشق بيروت مزدحم! | التفاصيل في النشرة المسائية
مصادر قضائية للجديد: الحل يكون بمراجعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومنها معاهدة العام 1951 التي تنص على التبادل القضائي
بين الترحيلِ والمحاكمة: مصيرُ السجناء السوريين في لبنان | التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
مراسلة الجديد: غارة اسرائيلية على سيارة في الجرمق
مصدر قضائي للجديد: قاض غادر الاسبوع الماضي الى بلغاريا حاملاً طلب استرداد مالك سفينة روسوس إلى السلطات لاختصار الاجراءات اللوجستية التي تحتاج إلى وقت أطول عبر وزارة العدل ثم الخارجية ومنها إلى بلغاريا
معلومات الجديد: توقيف الصحافي علي برّو على خلفية اضاءة صخرة الروشة وظهوره بفيديو يتعرض بالقدح والذم لرئيس الحكومة
رعد... استبق العاصفة!
هدف "رعد" بين بعبدا والليرزة... (ضمن المشهد السياسي في النشرة المسائية)
معلومات الجديد: توقيف الصحافي علي برّو على خلفية اضاءة صخرة الروشة وظهوره بفيديو يتعرض بالقدح والذم لرئيس الحكومة
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: توقيت اللقاء جاء في ظل ما يتعرض له الرئيس من حملات بعد مواقفه المؤيدة لمواقف الجيش والقوى الأمنية تجاه ما جرى في الروشة ومنعت ايَّ صدام وحافظت على السلم الاهلي
مصادر مقربة من الحزب للجديد: لقاء الرئيس عون ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد اتى في سياق عناوين عدة كالاعتداءات الاسرائيلية واعادة الإعمار وقانونِ الانتخاب واعادةِ تفعيل المجلس النيابي وعدم ت
2025-10-01
بعد طلاق نيكول كيدمان..توم كروز يستعد لزفاف اسطوري مع آنا دي أرماس
2025-10-01
قائد الجيش: الجيش ينفذ مهماته على امتداد الأراضي اللبنانية من حفظ الأمن والاستقرار في الداخل إلى مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها
2025-07-26
شاهدوا اخر ظهور لـ زياد الرحباني مع والدته السيدة فيروز وشقيقه هلي
2025-09-24
واشنطن بالملايين تطارده.. من هو "العقل المالي" لحزب الله؟
2025-09-08
"معسكرات لقوة الرضوان في البقاع".. إسرائيل تزعم!
مقدمة النشرة المسائية 02-10-2025
الانتخابات النيابية المقبلة.. جلسة للجنة الفرعية
مقدمة النشرة المسائية 01-10-2025
هنا بيروت - الحلقة الكاملة
ليلى عبداللطيف تعلنها : تصريح اعلامي خطير من الخارج يغضب الشارع اللبناني وحرب عالمية ثالثة على الأبواب
مقدمة النشرة المسائية 30-09-2025
قلق.. والسبب موقف "حزب الله" الانتحاري! (النهار)
تصعيدٌ مقبل.. وهذه السيناريوهات!
"لبنانية".. على متن "أسطول الصمود" (صورة)
حادث غريب.. تصادم طائرات (فيديو)
الرئيس سلام: زمن الظهور المُسلّح انتهى
