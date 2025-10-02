ما وراء التنسيق القضائي بين دمشق وبيروت؟... كل التفاصيل في النشرة المسائية

مصادر مقربة من حزب الله للجديد: توقيت اللقاء جاء في ظل ما يتعرض له الرئيس من حملات بعد مواقفه المؤيدة لمواقف الجيش والقوى الأمنية تجاه ما جرى في الروشة ومنعت ايَّ صدام وحافظت على السلم الاهلي