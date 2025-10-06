مصادر دبلوماسية للجديد: تبريد الأجواء كان نتيجة جهد قام به الأمير يزيد بن فرحان ومعه السفير السعودي وليد بخاري لبنانياً

لا تصادم داخلياً، ولا خلاف بين العهد والحكومة. والقرار هو بإدارة الازمات بالتفاهم عقب تشنج بالعلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة. مصادر دبلوماسية قالت لـ"الجديد" إن قرار الإحتواء مرده الى حكمة الرئاسات الثلاث ودورٍ محوري للملكة العربية السعودية التي تضع في سلم أولوياتها التفاهمات الداخلية اللبنانية واستبعاد أي شرخٍ في المرحلة الحالية وهذا نتيجة جهد قام به الامير يزيد بن فرحان ومعه السفير السعودي وليد بخاري

ويجري نقاش مع وزير الدفاع حول مؤتمر الجيش في السعودية، الى جانب انفتاح سعودي - فرنسي على الملفات اللبنانية ومحاولة تفهم المعادلات القائمة.