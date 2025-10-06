الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

مصادر سياسية للجديد: موقف الشيخ نعيم قاسم ودعوته للإنفتاح والحوار مع السعودية لا يمكن أن يتقاطعا مع أية حملات على الرئيس سلام

2025-10-06 | 12:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مصادر سياسية للجديد: موقف الشيخ نعيم قاسم ودعوته للإنفتاح والحوار مع السعودية لا يمكن أن يتقاطعا مع أية حملات على الرئيس سلام
مصادر سياسية للجديد: موقف الشيخ نعيم قاسم ودعوته للإنفتاح والحوار مع السعودية لا يمكن أن يتقاطعا مع أية حملات على الرئيس سلام
مقالات ذات صلة
مصادر سياسية للجديد: موقف الشيخ نعيم قاسم ودعوته للإنفتاح والحوار مع السعودية لا يمكن أن يتقاطعا مع أية حملات على الرئيس سلام

خاص الجديد

محليات

سياسية

للجديد:

الشيخ

ودعوته

للإنفتاح

والحوار

السعودية

يتقاطعا

حملات

الرئيس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق زبدين النبطية
حسن الدّر لـ وهلق شو: إسرائيل تمددت في جنوب لبنان ووصلت إلى نقاط جديدة بعد وقف النار وبارّاك خلال زيارته إلى بيروت نسف الاتفاق

اقرأ ايضا في خاص الجديد

دور سعودي.. يقلب المشهد في لبنان (شاهد الفيديو)
14:53

دور سعودي.. يقلب المشهد في لبنان (شاهد الفيديو)

لا تصادم داخلياً، ولا خلاف بين العهد والحكومة. والقرار هو بإدارة الازمات بالتفاهم عقب تشنج بالعلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة. مصادر دبلوماسية قالت لـ"الجديد" إن قرار الإحتواء مرده الى حكمة الرئاسات الثلاث ودورٍ محوري للملكة العربية السعودية التي تضع في سلم أولوياتها التفاهمات الداخلية اللبنانية واستبعاد أي شرخٍ في المرحلة الحالية وهذا نتيجة جهد قام به الامير يزيد بن فرحان ومعه السفير السعودي وليد بخاري
ويجري نقاش مع وزير الدفاع حول مؤتمر الجيش في السعودية، الى جانب انفتاح سعودي - فرنسي على الملفات اللبنانية ومحاولة تفهم المعادلات القائمة.

14:53

دور سعودي.. يقلب المشهد في لبنان (شاهد الفيديو)

لا تصادم داخلياً، ولا خلاف بين العهد والحكومة. والقرار هو بإدارة الازمات بالتفاهم عقب تشنج بالعلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة. مصادر دبلوماسية قالت لـ"الجديد" إن قرار الإحتواء مرده الى حكمة الرئاسات الثلاث ودورٍ محوري للملكة العربية السعودية التي تضع في سلم أولوياتها التفاهمات الداخلية اللبنانية واستبعاد أي شرخٍ في المرحلة الحالية وهذا نتيجة جهد قام به الامير يزيد بن فرحان ومعه السفير السعودي وليد بخاري
ويجري نقاش مع وزير الدفاع حول مؤتمر الجيش في السعودية، الى جانب انفتاح سعودي - فرنسي على الملفات اللبنانية ومحاولة تفهم المعادلات القائمة.

يحدث الآن

اخترنا لك
دور سعودي.. يقلب المشهد في لبنان (شاهد الفيديو)
14:53
مصادر عسكرية للجديد: العائق الوحيد للإنتشار وعودة الأهالي هو العدو الاسرائيلي ونقاطه وآلياته
12:57
مصادر سياسية للجديد عن خطة الجيش: لا خوف من مسارها وتسير بانتظام وتواز في مناطق لبنانية عدة
12:57
مصادر دبلوماسية للجديد: تبريد الأجواء كان نتيجة جهد قام به الأمير يزيد بن فرحان ومعه السفير السعودي وليد بخاري لبنانياً
12:57
مصادر دبلوماسية للجديد: إحتواء الجلسة مردّه إلى حكمة الرئاسات الثلاث ودور محوري للسعودية التي تضع في سلم أولوياتها التفاهمات الداخلية واستبعاد أيِّ شرخٍ في المرحلة الحالية
12:56
مصادر وزارية قرأت مسار الجلسة من زاوية فض الاشتباك فمن غيرِ المقبول أن يكون العهد والحكومة قاب قوسينِ من التصادم وفي عامهما الأول فقط وهي مشهدية غير متوقَّعة لا محلياً ولا دولياً
12:56
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025