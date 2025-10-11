الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
08:29
"ما ذنبنا.. نحن ندفع الثمن".. سيدة تروي لحظات الغارات! (فيديو)
07:47
مصنع ذخائر أميركي سُوي بالأرض! (فيديو)
04:48
بالفيديو: طائر اقتحم المنزل.. فترك زوجته وهرب!
02:54
طقس العطلة "بارد"... ماذا عن الأمطار وتوقيتها؟
02:21
تطوير ورقة وقف النار بين لبنان وإسرائيل؟!
خاص الجديد
بعد الغارات.. بث مباشر من المصيلح لآخر المستجدات الميدانية
2025-10-11 | 04:23
A-
A+
بعد الغارات.. بث مباشر من المصيلح لآخر المستجدات الميدانية
بعد غارات المصيلح.. جنبلاط يتّصل بـ بري!
الوكالة الوطنية: سيتمّ تفجير صاروخ غير منفجر في المصيلح بعد قليل من مخلفات غارات الفجر
أول تعليق لبرّي بعد إستهداف المصيلح: عدوان سافر ولن نغيّر!
بعد الغارات.. بث مباشر من المصيلح لآخر المستجدات الميدانية
خاص الجديد
محليات
المصيلح
إسرائيل
جنوب لبنان
لبنان
قناة الجديد
بعد غزة.. لبنان؟ (تابعوا النشرة المسائية)
11:52
بعد غزة.. لبنان؟ (تابعوا النشرة المسائية)
11:52
بعد غزة.. لبنان؟ (تابعوا النشرة المسائية)
11:50
من غزة الى لبنان.. حملت قصة أسطول الصمود (التفاصيل في النشرة المسائية)
11:50
من غزة الى لبنان.. حملت قصة أسطول الصمود (التفاصيل في النشرة المسائية)
2025-10-09
معلومات "الجديد": رئيس بلدية الشويفات يقرر إعادة فتح مطمر الكوستابرافا بعد اتصال من محافظ جبل لبنان وتعهدٍ بضمان حقوق المدينة
2025-10-09
معلومات "الجديد": رئيس بلدية الشويفات يقرر إعادة فتح مطمر الكوستابرافا بعد اتصال من محافظ جبل لبنان وتعهدٍ بضمان حقوق المدينة
فن
08:55
أنباء عن خلافات بين أصالة وزوجها فائق حسن تُهدد زواجهما
محليات
08:29
"ما ذنبنا.. نحن ندفع الثمن".. سيدة تروي لحظات الغارات! (فيديو)
محليات
08:26
عدوان المصيلح.. حزب الله يُعلّق!
بعد غزة.. لبنان؟ (تابعوا النشرة المسائية)
11:52
من غزة الى لبنان.. حملت قصة أسطول الصمود (التفاصيل في النشرة المسائية)
11:50
معلومات "الجديد": رئيس بلدية الشويفات يقرر إعادة فتح مطمر الكوستابرافا بعد اتصال من محافظ جبل لبنان وتعهدٍ بضمان حقوق المدينة
2025-10-09
حزب الله على طريق حماس... ضمن المشهد السياسي في النشرة بعد قليل
2025-10-09
إعترافات التيكتوكر المتهم وما وراء الكاميرا؟ | التفاصيل في النشرة المسائية
2025-10-09
محاولة لإستهداف مرقد "السيد"... القصة الكاملة في نشرة الأخبار المسائية
2025-10-09
2025-09-16
بلدية لبنانية تُخصص غرفة لمكافحة الفساد (صور)
2025-07-25
رسالة مؤثرة من الشيف اللبناني حسين فياض بسبب المجاعة في القطاع
07:38
وزير الداخلية من المصيلح: الجيش اللبناني هو عنوان السيادة والصمود والحكومة أعطته الدعم وكلنا خلفه
2025-10-06
بالصورة: أهلاً بكم في جادة نواف سلام؟!
2025-07-04
بالصورة: الجيش يوقف 31 سورياً.. وهذا ما ضُبط معهم!
07:40
وزير العمل محمد حيدر: الهدف الاساسي من الضربة الإسرائيلية في المصيلح هو القول أنه ضد اعادة الاعمار
05:45
طوني عيسى يكشف أسرار طفولته القاسية في «المؤثر الحقيقي» مع ريما كركي
04:23
بعد الغارات.. بث مباشر من المصيلح لآخر المستجدات الميدانية
14:30
طوني عيسى يعلنها مجددا: انا مسيحي ماروني وزوجتي علوية .. انفعل على الهواء وما قاله مؤثر
14:00
لحظات مؤثرة وتحديات جريئة بين عز دلول و ليا حمزة و رحاب الملط .. و طوني عيسى ينفعل بسبب الخيانة
13:55
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025
10:49
هنا بيروت - ربيع الهبر - الحلقة الكاملة
محليات
10:35
تدمير مبنى يحوي أسلحة لحزب الله.. اسرائيل تزعم!
محليات
10:35
تدمير مبنى يحوي أسلحة لحزب الله.. اسرائيل تزعم!
محليات
08:26
عدوان المصيلح.. حزب الله يُعلّق!
محليات
08:26
عدوان المصيلح.. حزب الله يُعلّق!
محليات
09:44
إجراءات أمنية للجيش في البقاع والشمال.. ماذا يحصل؟
محليات
09:44
إجراءات أمنية للجيش في البقاع والشمال.. ماذا يحصل؟
محليات
10:24
تفكيك شبكة تعمل لصالح اسرائيل.. بيان للأمن العام!
محليات
10:24
تفكيك شبكة تعمل لصالح اسرائيل.. بيان للأمن العام!
عربي و دولي
02:04
"بلا حجة".. الرئيس عون يسأل عن إسناد لبنان بعد الغارات
عربي و دولي
02:04
"بلا حجة".. الرئيس عون يسأل عن إسناد لبنان بعد الغارات
محليات
10:15
أوهمها بقدرته على تأمين "رخصة سواقة" دون امتحان.. بيان للداخلية!
محليات
10:15
أوهمها بقدرته على تأمين "رخصة سواقة" دون امتحان.. بيان للداخلية!
