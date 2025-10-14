عاجل
وزارة العدل: الاتفاق مع الجانب السوري على تسليم كافة المعلومات عن الاغتيالات التي حصلت قي لبنان بعهد النظام السابق
وزارة العدل: الاتفاق مع الجانب السوري على تسليم كافة المعلومات عن الاغتيالات التي حصلت قي لبنان بعهد النظام السابق
وزارة العدل: الاتفاق مع وزير العدل السوري على البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية
وزارة العدل: الاتفاق مع وزير العدل السوري على البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
24 o
AlJadeedTv
البقاع
22 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
23 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
19 o
AlJadeedTv
كسروان
24 o
AlJadeedTv
متن
24 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

معلومات الجديد: وزارة الصحة أخذت عينات جديدة من عبوات المياه لتنورين وشركات خاصة وأرسلتها إلى مختبرين لفحصها وستصدر النتائج خلال 3 أيام

2025-10-14 | 09:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
معلومات الجديد: وزارة الصحة أخذت عينات جديدة من عبوات المياه لتنورين وشركات خاصة وأرسلتها إلى مختبرين لفحصها وستصدر النتائج خلال 3 أيام
معلومات الجديد: وزارة الصحة أخذت عينات جديدة من عبوات المياه لتنورين وشركات خاصة وأرسلتها إلى مختبرين لفحصها وستصدر النتائج خلال 3 أيام
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: وزارة الصحة أخذت عينات جديدة من عبوات المياه لتنورين وشركات خاصة وأرسلتها إلى مختبرين لفحصها وستصدر النتائج خلال 3 أيام

خاص الجديد

محليات

الجديد:

وزارة

الصحة

عينات

جديدة

عبوات

المياه

لتنورين

وشركات

وأرسلتها

مختبرين

لفحصها

وستصدر

النتائج

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نائب رئيس مجلس الوزراء لـ"الجديد": الوفد السوري سيقوم بجولة على بعض السجناء
أحمد عبد الهادي لـوهلق شو: لم نوافق على تسليم السلاح والمفاوضات حول المرحلة الثانية تخصنا نحن

اقرأ ايضا في خاص الجديد

نائب قواتي: برّي يؤذي الحياة الديمقراطية (شاهد الفيديو)
Play
09:01

نائب قواتي: برّي يؤذي الحياة الديمقراطية (شاهد الفيديو)

قال عضة تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي: من واجب الرئيس برّي القانوني انه عندما يكون هناك عشرات النواب متقدمين بإقتراح قانون معجل مكرر تحويله الى الهيئة العامة التي تقرر اذا يجب مناقشته او تحويله الى اللجان.
وأضاف خلال مقابلته عبر برنامج "الحدث" على قناة "الجديد": الرئيس برّي رافض بجميع المقاييس"، وأردف بو عاصي: "الرئيس برّي يتصرف بشكل انه يؤدي الحياة البرلمانية والحياة الديمقراطية في لبنان".

09:01

نائب قواتي: برّي يؤذي الحياة الديمقراطية (شاهد الفيديو)

قال عضة تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي: من واجب الرئيس برّي القانوني انه عندما يكون هناك عشرات النواب متقدمين بإقتراح قانون معجل مكرر تحويله الى الهيئة العامة التي تقرر اذا يجب مناقشته او تحويله الى اللجان.
وأضاف خلال مقابلته عبر برنامج "الحدث" على قناة "الجديد": الرئيس برّي رافض بجميع المقاييس"، وأردف بو عاصي: "الرئيس برّي يتصرف بشكل انه يؤدي الحياة البرلمانية والحياة الديمقراطية في لبنان".

"ضهرت لشوفك" نائب رئيس الحكومة بجواب مفاجئ! (فيديو)
Play
05:46

"ضهرت لشوفك" نائب رئيس الحكومة بجواب مفاجئ! (فيديو)

بعد خروجه من اللقاء الذي كان يعقد مع وزير العدل اللبناني عادل نصار ونظيره السوري مظهر عبد الرحمن الويس القال نائب رئيس الحكومة طارق متري ان الوفد سيزور بعض السجناءز
وردًا على سؤال مراسلة "الجديد" عن سبب خروجه من الإجتماع قال: "ضهرت لشوفك"

05:46

"ضهرت لشوفك" نائب رئيس الحكومة بجواب مفاجئ! (فيديو)

بعد خروجه من اللقاء الذي كان يعقد مع وزير العدل اللبناني عادل نصار ونظيره السوري مظهر عبد الرحمن الويس القال نائب رئيس الحكومة طارق متري ان الوفد سيزور بعض السجناءز
وردًا على سؤال مراسلة "الجديد" عن سبب خروجه من الإجتماع قال: "ضهرت لشوفك"

يحدث الآن

اخترنا لك
نائب قواتي: برّي يؤذي الحياة الديمقراطية (شاهد الفيديو)
09:01
الحدث - بيار بو عاصي - الحلقة لكاملة
08:20
"ضهرت لشوفك" نائب رئيس الحكومة بجواب مفاجئ! (فيديو)
05:46
وزير العدل عادل نصار لـ"الجديد": الاجتماع مع الوفد السوري ايجابي وهناك تقدّم على صعيد الملفات كافة
05:31
نائب رئيس مجلس الوزراء لـ"الجديد": الوفد السوري سيقوم بجولة على بعض السجناء
04:39
أحمد عبد الهادي لـوهلق شو: لم نوافق على تسليم السلاح والمفاوضات حول المرحلة الثانية تخصنا نحن
2025-10-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025