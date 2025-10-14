معلومات الجديد: وزارة الصحة أخذت عينات جديدة من عبوات المياه لتنورين وشركات خاصة وأرسلتها إلى مختبرين لفحصها وستصدر النتائج خلال 3 أيام

قال عضة تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي: من واجب الرئيس برّي القانوني انه عندما يكون هناك عشرات النواب متقدمين بإقتراح قانون معجل مكرر تحويله الى الهيئة العامة التي تقرر اذا يجب مناقشته او تحويله الى اللجان.وأضاف خلال مقابلته عبر برنامج "الحدث" على قناة "الجديد": الرئيس برّي رافض بجميع المقاييس"، وأردف بو عاصي: "الرئيس برّي يتصرف بشكل انه يؤدي الحياة البرلمانية والحياة الديمقراطية في لبنان".
بعد خروجه من اللقاء الذي كان يعقد مع وزير العدل اللبناني عادل نصار ونظيره السوري مظهر عبد الرحمن الويس القال نائب رئيس الحكومة طارق متري ان الوفد سيزور بعض السجناءزوردًا على سؤال مراسلة "الجديد" عن سبب خروجه من الإجتماع قال: "ضهرت لشوفك"