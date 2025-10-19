ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": حزب الله مسؤول عن إضعاف موقف لبنان التفاوضي ونقول له تسليم سلاحك أمر غير قابل للنقاش

النائب ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": هدف العدو الوصول إلى مناطق عازلة في الجنوب ونحن لن نقبل بانتقاص من السيادة اللبنانية على أراضينا