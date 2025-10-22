الأخبار
خاص الجديد

معلومات الجديد: الرئيس سلام سيعمد إلى إدراج اقتراح القانون الذي تقدم به رجي في الجلسة الوزارية المقبلة مع تصاعد ضغط نواب الاكثرية النيابية على رئيس الحكومة

2025-10-22 | 12:53
معلومات الجديد: الرئيس سلام سيعمد إلى إدراج اقتراح القانون الذي تقدم به رجي في الجلسة الوزارية المقبلة مع تصاعد ضغط نواب الاكثرية النيابية على رئيس الحكومة
معلومات الجديد: الرئيس سلام سيعمد إلى إدراج اقتراح القانون الذي تقدم به رجي في الجلسة الوزارية المقبلة مع تصاعد ضغط نواب الاكثرية النيابية على رئيس الحكومة
معلومات الجديد: الرئيس سلام سيعمد إلى إدراج اقتراح القانون الذي تقدم به رجي في الجلسة الوزارية المقبلة مع تصاعد ضغط نواب الاكثرية النيابية على رئيس الحكومة

خاص الجديد

محليات

الجديد:

الرئيس

سيعمد

إدراج

اقتراح

القانون

الجلسة

الوزارية

المقبلة

تصاعد

الاكثرية

النيابية

الحكومة

Aljadeed
تصعيد دون حرب.. او التفاوض (التفاصيل في النشرة المسائية)
"بينغ بونغ" انتخابية.. التفاصيل في نشرة المساء

معلومات الجديد: ملف التفاوض غير المباشر سيحضر على طاولة مجلس الوزراء دون الغوص في بحثه
12:52
معلومات الجديد: لبنان لم يتبلّغ أي تأكيد رسمي بزيارة مرتقبة لبرّاك إلى لبنان
12:52
معلومات الجديد: الأميركيون أوصلوا رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين بأنه في حال عدم تجاوب لبنان فإن خيار عودة التصعيد قائم دون أن يعني ذلك عودة الحرب بل توسع الضربات الاسرائيلية إلى مناطق متفرقة
12:51
معلومات الجديد: لا اقتراح واضح حول ملف التفاوض بل أفكار عدة وصلت إلى لبنان مربوطة بالتلويح بعودة التصعيد
12:51
لبنان: خيار التصعيد قائم.. حرب أو توسيع ضربات؟
12:43
البيتكوين والذهب.. خسائر وأرباح (التفاصيل في النشرة المسائية)
12:08
