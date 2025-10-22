عاجل
تحليق لمسيرة اسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لليوم الرابع على التوالي
تحليق لمسيرة اسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لليوم الرابع على التوالي
01:36
بضربة قاتلة.. أميركا تُدمّر قارب مخدرات! (فيديو)
15:27
تحطم طائرة بعد لحظات من اقلاعها (شاهد الفيديو)
06:40
ترامب.. مهندس السلام؟
2025-10-21
"صيف تاني"... ماذا يخبئ طقس الأيام المقبلة؟
2025-10-21
قبل المفاجأة... لا جلوس للتفاوض!
خاص الجديد
معلومات الجديد: الرئيس سلام سيعمد إلى إدراج اقتراح القانون الذي تقدم به رجي في الجلسة الوزارية المقبلة مع تصاعد ضغط نواب الاكثرية النيابية على رئيس الحكومة
2025-10-22 | 12:53
2025-10-22 | 12:53
A-
A+
معلومات الجديد: الرئيس سلام سيعمد إلى إدراج اقتراح القانون الذي تقدم به رجي في الجلسة الوزارية المقبلة مع تصاعد ضغط نواب الاكثرية النيابية على رئيس الحكومة
وزير الاعلام عقب الجلسة الوزارية: الرئيسان عون وسلام متمسكان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها لكن على المجلس النيابي إختيار القانون الانتخابي المناسب
مصادر وزارية للجديد: لجنة قانون الانتخاب قدمت تقريراً بالشوائب والحكومة ستبحث بإدخال QR code ومعالجة الثغرات عبر اقتراح قانون أو إحالة الملف إلى المجلس النيابي
معلومات الجديد: رجي تشاور مع الرئيس سلام قبل إرسال مشروع القانون إلى الحكومة وقد أرسل نسخة عنه لكل الرؤساء عون وبري وسلام
معلومات الجديد: الرئيس سلام سيعمد إلى إدراج اقتراح القانون الذي تقدم به رجي في الجلسة الوزارية المقبلة مع تصاعد ضغط نواب الاكثرية النيابية على رئيس الحكومة
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الرئيس
سيعمد
إدراج
اقتراح
القانون
الجلسة
الوزارية
المقبلة
تصاعد
الاكثرية
النيابية
الحكومة
تصعيد دون حرب.. او التفاوض (التفاصيل في النشرة المسائية)
"بينغ بونغ" انتخابية.. التفاصيل في نشرة المساء
12:52
معلومات الجديد: ملف التفاوض غير المباشر سيحضر على طاولة مجلس الوزراء دون الغوص في بحثه
12:52
معلومات الجديد: ملف التفاوض غير المباشر سيحضر على طاولة مجلس الوزراء دون الغوص في بحثه
12:52
معلومات الجديد: لبنان لم يتبلّغ أي تأكيد رسمي بزيارة مرتقبة لبرّاك إلى لبنان
12:52
معلومات الجديد: لبنان لم يتبلّغ أي تأكيد رسمي بزيارة مرتقبة لبرّاك إلى لبنان
12:51
معلومات الجديد: الأميركيون أوصلوا رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين بأنه في حال عدم تجاوب لبنان فإن خيار عودة التصعيد قائم دون أن يعني ذلك عودة الحرب بل توسع الضربات الاسرائيلية إلى مناطق متفرقة
12:51
معلومات الجديد: الأميركيون أوصلوا رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين بأنه في حال عدم تجاوب لبنان فإن خيار عودة التصعيد قائم دون أن يعني ذلك عودة الحرب بل توسع الضربات الاسرائيلية إلى مناطق متفرقة
محليات
02:36
تحليق لمسيرة اسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لليوم الرابع على التوالي
محليات
02:23
تحديات مُعقّدة تنتظر الرئيس عون.. "البحر مش كويس يا ريس"! (عكاظ)
عربي و دولي
02:21
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا
معلومات الجديد: ملف التفاوض غير المباشر سيحضر على طاولة مجلس الوزراء دون الغوص في بحثه
12:52
معلومات الجديد: لبنان لم يتبلّغ أي تأكيد رسمي بزيارة مرتقبة لبرّاك إلى لبنان
12:52
معلومات الجديد: الأميركيون أوصلوا رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين بأنه في حال عدم تجاوب لبنان فإن خيار عودة التصعيد قائم دون أن يعني ذلك عودة الحرب بل توسع الضربات الاسرائيلية إلى مناطق متفرقة
12:51
معلومات الجديد: لا اقتراح واضح حول ملف التفاوض بل أفكار عدة وصلت إلى لبنان مربوطة بالتلويح بعودة التصعيد
12:51
لبنان: خيار التصعيد قائم.. حرب أو توسيع ضربات؟
12:43
البيتكوين والذهب.. خسائر وأرباح (التفاصيل في النشرة المسائية)
12:08
2025-09-20
حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة"
03:06
بالفيديو.. انقلاب حافلة مدرسية في عرمون
2025-10-20
لبنان لن يُفاوض تحت النار! (اللواء)
2025-10-21
قبل المفاجأة... لا جلوس للتفاوض!
2025-09-28
حكاية خرافية على بحر البلطيق: نادٍ مغمور يقترب من لقب تاريخي
12:08
البيتكوين والذهب.. خسائر وأرباح (التفاصيل في النشرة المسائية)
13:07
مقدمة النشرة المسائية 22-10-2025
07:07
مغارة مُهددة بالزوال.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
2025-10-21
هل قاتل فارس سعيد في الحـ ـرب اللبنانية ؟
2025-10-21
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2025
2025-10-21
ضحك إلهام شاهين وهالة صدقي خلال كلمة لبلبة يثير الجدل في مهرجان الجونة!
2025-10-20
مقدمة النشرة المسائية 20-10-2025
عربي و دولي
07:36
رئيس الأركان الاسرائيلي في الحدود الشمالية: لرفع الجاهزية للحرب!
عربي و دولي
07:36
رئيس الأركان الاسرائيلي في الحدود الشمالية: لرفع الجاهزية للحرب!
عربي و دولي
12:37
برّاك مجدداً.. رسالة إلى لبنان!
عربي و دولي
12:37
برّاك مجدداً.. رسالة إلى لبنان!
خاص الجديد
12:43
لبنان: خيار التصعيد قائم.. حرب أو توسيع ضربات؟
خاص الجديد
12:43
لبنان: خيار التصعيد قائم.. حرب أو توسيع ضربات؟
فن
04:42
حوار "الحلق" بين لميس الحديدي وامينة خليل يثير ضجة واسعة وناقدة فنية تهاجمهما
فن
04:42
حوار "الحلق" بين لميس الحديدي وامينة خليل يثير ضجة واسعة وناقدة فنية تهاجمهما
محليات
08:18
عن طريق الخطأ.. أطلق النار على قاصر وسلّم نفسه!
محليات
08:18
عن طريق الخطأ.. أطلق النار على قاصر وسلّم نفسه!
محليات
09:02
عمليات رصد وتتبع لمطلوبين.. بيان جديد للجيش
محليات
09:02
عمليات رصد وتتبع لمطلوبين.. بيان جديد للجيش
