09:44
مهرجان تكريمي للكلاب! (فيديو)
06:38
ادّعت أنها مخطوفة.. لتبتز عائلتها!
04:06
أجواء باردة ليلاً.. إليكم توقعات طقس الـ"ويك اند"
03:32
بالفيديو: ألغت رحلة التاكسي.. فكاد يدهسها!
02:21
منتج "باب الحارة" مخطوف.. وعائلته تناشد الشرع (صورة)
خاص الجديد
مصادر مقربة من حزب الله نفت للجديد الكلام عن أن الحرب كانت واقعة وأن تدخلاً من الرئاسة منعها والمعطيات لا تتحدث عن حرب في المرحلة الراهنة
2025-10-25 | 13:11
A-
A+
مصادر مقربة من حزب الله نفت للجديد الكلام عن أن الحرب كانت واقعة وأن تدخلاً من الرئاسة منعها والمعطيات لا تتحدث عن حرب في المرحلة الراهنة
مقالات ذات صلة
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب لا يريد الصدام الداخلي وهو عمل منذ ليل الإثنين على ضبط حركة الشارع ومنع أي إنزلاقات يمكن أن تؤدي إلى التصعيد
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب حريص على الاستقرار ويرفض استخدام الشارع حيث سعى مسؤولوه قبل الجلسة وبعدها إلى تهدئة البيئة ومنع التصعيد
قائد الجيش: الجيش مستمر في تحمل مسؤولياته في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة
مصادر مقربة من حزب الله نفت للجديد الكلام عن أن الحرب كانت واقعة وأن تدخلاً من الرئاسة منعها والمعطيات لا تتحدث عن حرب في المرحلة الراهنة
خاص الجديد
محليات
مقربة
للجديد
الكلام
الحرب
واقعة
تدخلاً
الرئاسة
منعها
والمعطيات
تتحدث
المرحلة
الراهنة
تأهُب المقاومة... وساعات كانت حاسمة!
معلومات الجديد: ريبورن أصبح المشرف على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك لبنان وسوريا وإسرائيل ومصر والعراق
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:11
مصادر دبلوماسية للجديد: برّاك سيصل إلى لبنان مطلع الشهر المقبل ويحمل أيضاً الرسالة نفسها
13:11
مصادر دبلوماسية للجديد: برّاك سيصل إلى لبنان مطلع الشهر المقبل ويحمل أيضاً الرسالة نفسها
13:11
معلومات الجديد: موفد مصري أمني رفيع المستوى سيصل إلى بيروت مطلع الاسبوع المقبل ومعه رسالة إلى الرؤساء الثلاثة تقول إن الوضع أصبح في غاية الخطورة
13:11
معلومات الجديد: موفد مصري أمني رفيع المستوى سيصل إلى بيروت مطلع الاسبوع المقبل ومعه رسالة إلى الرؤساء الثلاثة تقول إن الوضع أصبح في غاية الخطورة
13:10
مصادر دبلوماسية للجديد: التصعيد مستمر على الجنوب والبقاع دون أن يصل إلى حد حرب تشرين الماضية بحيث تستهدف اسرائيل كل أشكال الحياة والعمل في إعادة الاعمار بانتظار تطور الأمور في الشهرين المقبلين
13:10
مصادر دبلوماسية للجديد: التصعيد مستمر على الجنوب والبقاع دون أن يصل إلى حد حرب تشرين الماضية بحيث تستهدف اسرائيل كل أشكال الحياة والعمل في إعادة الاعمار بانتظار تطور الأمور في الشهرين المقبلين
يحدث الآن
محليات
15:09
على متن الطائرة.. ترامب يلتقي أمير قطر (فيديو)
محليات
14:29
وفاة الشاعر الزّجلي طليع حمدان
خاص الجديد
13:11
مصادر مقربة من حزب الله نفت للجديد الكلام عن أن الحرب كانت واقعة وأن تدخلاً من الرئاسة منعها والمعطيات لا تتحدث عن حرب في المرحلة الراهنة
اخترنا لك
مصادر دبلوماسية للجديد: برّاك سيصل إلى لبنان مطلع الشهر المقبل ويحمل أيضاً الرسالة نفسها
13:11
معلومات الجديد: موفد مصري أمني رفيع المستوى سيصل إلى بيروت مطلع الاسبوع المقبل ومعه رسالة إلى الرؤساء الثلاثة تقول إن الوضع أصبح في غاية الخطورة
13:11
مصادر دبلوماسية للجديد: التصعيد مستمر على الجنوب والبقاع دون أن يصل إلى حد حرب تشرين الماضية بحيث تستهدف اسرائيل كل أشكال الحياة والعمل في إعادة الاعمار بانتظار تطور الأمور في الشهرين المقبلين
13:10
مصادر دبلوماسية للجديد: ترقب دولي لمسار تنفيذ خطة الجيش في جنوب الليطاني حتى آخر العام ولكيفية تعاطي لبنان مع المطلب الدولي في التفاوض المباشر مع اسرائيل
13:10
من ترويقة كريكور مع سمر أبو خليل إلى حقول التفاح.. رحلة في بلدة بسكنتا الآن على الجديد
11:51
رسالة تحذيرية ستصل إلى بيروت.. وبرّاك مجدداً!
10:54
زوارنا يقرؤون الآن
10:54
رسالة تحذيرية ستصل إلى بيروت.. وبرّاك مجدداً!
13:03
مقدمة النشرة المسائية 25-10-2025
13:10
مصادر دبلوماسية للجديد: ترقب دولي لمسار تنفيذ خطة الجيش في جنوب الليطاني حتى آخر العام ولكيفية تعاطي لبنان مع المطلب الدولي في التفاوض المباشر مع اسرائيل
2025-10-13
توقيع اتفاق السلام في شرم الشيخ من قبل ترامب والسيسي واردوغان وامير قطر
13:11
مصادر مقربة من حزب الله نفت للجديد الكلام عن أن الحرب كانت واقعة وأن تدخلاً من الرئاسة منعها والمعطيات لا تتحدث عن حرب في المرحلة الراهنة
11:23
مشهد نادر.. أسد بشعر متجعد (شاهد الصور)
بالفيديو
بالفيديو
13:03
مقدمة النشرة المسائية 25-10-2025
12:41
رقص هيفاء وهبي في حفل صديقها بسام فتوح يشعل الترند
09:54
هنا بيروت - الحلقة الكاملة
08:37
ندى ابو فرحات تكشف عن اصابتها من على سرير المستشفى
05:42
جيني إسبر تنهال بالضرب على أحدهم دفاعا عن شرفها : "أكل نصيبه"
2025-10-24
ماجد العجلاني يضرب رجلاً حتى الموت بسبب تحرشه بشقيقته
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
10:54
رسالة تحذيرية ستصل إلى بيروت.. وبرّاك مجدداً!
خاص الجديد
10:54
رسالة تحذيرية ستصل إلى بيروت.. وبرّاك مجدداً!
محليات
06:57
"بندورة مُهرّبة".. ماذا يحصل؟
محليات
06:57
"بندورة مُهرّبة".. ماذا يحصل؟
محليات
09:37
قيادي في "حزب الله": لن نسلم السلاح!
محليات
09:37
قيادي في "حزب الله": لن نسلم السلاح!
محليات
06:49
ممارسات اسرائيل لن تؤثر على قرار "حزب الله".. مواقف جديدة لـ نائب!
محليات
06:49
ممارسات اسرائيل لن تؤثر على قرار "حزب الله".. مواقف جديدة لـ نائب!
عربي و دولي
05:50
عن علاقته بـ "تفجيرات البيجر".. ترامب يكشف!
عربي و دولي
05:50
عن علاقته بـ "تفجيرات البيجر".. ترامب يكشف!
عربي و دولي
05:59
سقوط ومستشفى.. زوجة سلام تتعرض لحادث بالفاتيكان!
عربي و دولي
05:59
سقوط ومستشفى.. زوجة سلام تتعرض لحادث بالفاتيكان!
