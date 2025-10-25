تأهُب المقاومة... وساعات كانت حاسمة!

وأضاف خلال حديث لبرنامج "الحدث" عبر "الجديد"، أن عون أبلغ الأميركي بأنه ماضٍ في حصر السلاح جنوب وشمال الليطاني، على أن يقدم الأميركي خلال عام خدمات تساعد الجيش في إتمام مهمته.
وأشارعلوش أن لبنان تلقّى مؤخرًا إشارات عن نوايا عدوانية من إسرائيل، ما دفع المقاومة لدخول حالة استنفار، إلا أن الأميركي نجح في لجم الإسرائيلي بناءً على طلب الرئيس عون.
تعرضت عقيلة رئيس الحكومة نواف سلام، سحر بعاصيري اليوم لحادث سقوط بعد زيارتها إلى البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان، وأصيبت بكسر في كتفها ما استدعى نقلها إلى المستشفى.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ "العمليات التي استهدفت قيادة حزب الله ومن ضمنها تفجيرات البيجر نُفِّذت بعلمه المباشر وبالتنسيق الكامل مع إسرائيل.
حذرت الأمم المتحدة من أن آثار الحرب الدامية التي استمرت عامين في غزة ستظل ممتدة لأجيال، رغم هدوء الغارات ووقف إطلاق النار وبدء البحث في إعادة الإعمار.