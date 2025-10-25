الأخبار
عربي و دولي

تأهُب المقاومة... وساعات كانت حاسمة!

2025-10-25 | 05:28
أكد الصحافي والكاتب السياسي محمد علوش، أن الرئيس عون يسعى لفتح نافذة دبلوماسية، مشيرًا إلى أن لحظة تقديم الأميركي ضمانات من إسرائيل لحل بعض الملفات ستجعل لبنان منفتحًا على عدة أشكال من التفاوض.

وأضاف خلال حديث لبرنامج "الحدث" عبر "الجديد"، أن عون أبلغ الأميركي بأنه ماضٍ في حصر السلاح جنوب وشمال الليطاني، على أن يقدم الأميركي خلال عام خدمات تساعد الجيش في إتمام مهمته.

وأشارعلوش أن لبنان تلقّى مؤخرًا إشارات عن نوايا عدوانية من إسرائيل، ما دفع المقاومة لدخول حالة استنفار، إلا أن الأميركي نجح في لجم الإسرائيلي بناءً على طلب الرئيس عون.

خاص الجديد

محليات

عربي و دولي

إسرائيل

لبنان

جوزاف عون

الجيش الإسرائيلي

الولايات المتحدة

جنوب لبنان

Aljadeed
