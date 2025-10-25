رسالة تحذيرية ستصل إلى بيروت.. وبرّاك مجدداً!

بين الحديث عن حرب قريبة والتصعيد الاسرائيلي المستمر، تحدثت مصادر دبلوماسية عن ترقب دولي لمسار تنفيذ خطة الجيش في جنوب حتى آخر العام، وترقب لكيفية تعاطي مع المطلب الدولي في التفاوض المباشر مع اسرائيل.

تزامنا مع الترقب الدولي هذا، قالت المصادر الدبلوماسية إن التصعيد مستمر على الجنوب والبقاع، من دون ان يصل الى حد حرب تشرين الماضية، بحيث تستهدف اسرائيل كل اشكال الحياة والعمل في اعادة الاعمار بانتظار تطور الامور في الشهرين المقبلين.

وفي معلومات الجديد أن هناك موفدا مصريا أمنيا رفيع المستوى سيصل الى مطلع الاسبوع المقبل، ومعه رسالة الى الثلاثة تقول إن الوضع أصبح في غاية الخطورة.

مصادر دبلوماسية قالت للجديد إن الموفد الأميركي سيصل الى مطلع الشهر المقبل، وهو يحمل أيضا نفسها.

مصادر مقربة من نفت للجديد الكلام عن أن الحرب كانت واقعة وأن تدخلا من الرئاسة منعها، وأشارت المصادر إلى أن هناك تهويلا بالحرب لأن المعطيات لا تتحدث عن حرب في المرحلة الراهنة.