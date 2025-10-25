الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الاسرائيلية على القليلة

2025-10-25 | 16:54
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الاسرائيلية على القليلة
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الاسرائيلية على القليلة
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الاسرائيلية على القليلة

خاص الجديد

محليات

الجديد:

الغارة

الاسرائيلية

القليلة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تأهُب المقاومة... وساعات كانت حاسمة!
معلومات الجديد: ريبورن أصبح المشرف على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك لبنان وسوريا وإسرائيل ومصر والعراق

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
معلومات "الجديد": إجتماع للقاء النيابي المطالب بتعديل قانون اقتراع المغتربين مساءً والتوجّه نحو إعلان مقاطعة جماعية لجلسة الثلاثاء
04:59
معلومات "الجديد": اجتماع لتكتل "الجمهورية القوية" بعد قليل لاتخاذ قرار مقاطعة جلسة الثلاثاء لعدم إدراج تعديل قانون الانتخاب
04:40
مراسل الجديد: إصابة جراء الغارة الاسرائيلية على القليلة
16:52
مراسل الجديد: غارة تستهدف آلية في بلدة القليلة قضاء صور
16:49
مصادر مقربة من حزب الله نفت للجديد الكلام عن أن الحرب كانت واقعة وأن تدخلاً من الرئاسة منعها والمعطيات لا تتحدث عن حرب في المرحلة الراهنة
13:11
مصادر دبلوماسية للجديد: برّاك سيصل إلى لبنان مطلع الشهر المقبل ويحمل أيضاً الرسالة نفسها
13:11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025