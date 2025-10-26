الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
17:02
مقتل مواطن برصاص مسلحين فلسطينيين في مخيم شاتيلا (شاهد الفيديو)
15:00
الشيخ نعيم قاسم في الميدان.. ويطلق النار! (شاهد الفيديو)
04:22
"الحيوان اللبناني الوطني" تلاحقه كلاب! (شاهد الفيديو)
03:22
نفق سليم سلام محط أنظار بعد إتصال "كهربائي"!
2025-10-25
زياد الرحبانيى يسخر من تأخير الساعة | شاهد الفيديو
خاص الجديد
مصادر دبلوماسية للجديد: الرسالة الأميركية واضحة وموحدة ومضامينها تتخطى ملف حصرية إلى إيجاد آلية للتفاوض مع اسرائيل
2025-10-26 | 13:58
A-
A+
مصادر دبلوماسية للجديد: الرسالة الأميركية واضحة وموحدة ومضامينها تتخطى ملف حصرية إلى إيجاد آلية للتفاوض مع اسرائيل
مقالات ذات صلة
مصادر دبلوماسية لـ "الجديد": الرئاسة الأولى تلقت رسالة تدعو إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل
حسين أيوب لـوهلق شو: رسائل واضحة تصل لبنان للتفاوض مع إسرائيل وفي واشنطن الكلمة نفسها "الاتفاق أولاً والمن والسلوى بعده"
ابراهيم ريحان: الاتصالات بالساعات الأخيرة تسعى لوجود صيغة واضحة لحصر السلاح
مصادر دبلوماسية للجديد: الرسالة الأميركية واضحة وموحدة ومضامينها تتخطى ملف حصرية إلى إيجاد آلية للتفاوض مع اسرائيل
خاص الجديد
محليات
دبلوماسية
للجديد:
الرسالة
الأميركية
واضحة
وموحدة
ومضامينها
تتخطى
حصرية
إيجاد
للتفاوض
اسرائيل
العودة الى الأعلى
معلومات "الجديد": اجتماع لتكتل "الجمهورية القوية" بعد قليل لاتخاذ قرار مقاطعة جلسة الثلاثاء لعدم إدراج تعديل قانون الانتخاب
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الاسرائيلية على القليلة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
16:42
باسيل لـ #وهلق_شو: إذا كان بإمكان التيار حصد النتائج الانتخابية ذاتها دون الحاجة إلى ترشحي فـ "لن أترشح"
16:42
باسيل لـ #وهلق_شو: إذا كان بإمكان التيار حصد النتائج الانتخابية ذاتها دون الحاجة إلى ترشحي فـ "لن أترشح"
16:37
باسيل لـ #وهلق_شو: لا تواصل مع الشيخ نعيم قاسم ونسعى أن تكون علاقتنا بنواب كتلة الوفاء للمقاومة "طيبة" كما نرغبها مع سائر القوى السياسية
16:37
باسيل لـ #وهلق_شو: لا تواصل مع الشيخ نعيم قاسم ونسعى أن تكون علاقتنا بنواب كتلة الوفاء للمقاومة "طيبة" كما نرغبها مع سائر القوى السياسية
16:29
باسيل لـ #وهلق_شو: منفتحون على القوى السياسية كافة و "ما عنا مشكل مع حدا" ويمكننا التعاطي "عالقطعة" كما حصل في الانتخابات البلدية
16:29
باسيل لـ #وهلق_شو: منفتحون على القوى السياسية كافة و "ما عنا مشكل مع حدا" ويمكننا التعاطي "عالقطعة" كما حصل في الانتخابات البلدية
يحدث الآن
محليات
17:02
مقتل مواطن برصاص مسلحين فلسطينيين في مخيم شاتيلا (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
16:42
باسيل لـ #وهلق_شو: إذا كان بإمكان التيار حصد النتائج الانتخابية ذاتها دون الحاجة إلى ترشحي فـ "لن أترشح"
خاص الجديد
16:37
باسيل لـ #وهلق_شو: لا تواصل مع الشيخ نعيم قاسم ونسعى أن تكون علاقتنا بنواب كتلة الوفاء للمقاومة "طيبة" كما نرغبها مع سائر القوى السياسية
اخترنا لك
باسيل لـ #وهلق_شو: إذا كان بإمكان التيار حصد النتائج الانتخابية ذاتها دون الحاجة إلى ترشحي فـ "لن أترشح"
16:42
باسيل لـ #وهلق_شو: لا تواصل مع الشيخ نعيم قاسم ونسعى أن تكون علاقتنا بنواب كتلة الوفاء للمقاومة "طيبة" كما نرغبها مع سائر القوى السياسية
16:37
باسيل لـ #وهلق_شو: منفتحون على القوى السياسية كافة و "ما عنا مشكل مع حدا" ويمكننا التعاطي "عالقطعة" كما حصل في الانتخابات البلدية
16:29
باسيل لـ #وهلق_شو: الحكومة تسعى إلى تطيير الانتخابات النيابية وعليها تطبيق القانون
16:20
جبران باسيل لـ #وهلق_شو: أخشى من حصول اتفاق "يطيروا فيه" حق المنتشرين بالتصويت وهذه ليست تسوية بل "فرقعة"
16:13
باسيل لـ #وهلق_شو: يجب أن يستفيد لبنان من التطور الحاصل في المملكة العربية السعودية والعلاقة جيدة و"في تحسّن"
16:07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
15:58
لا قرار بالقتال مع اسرائيل ولكن! .. مواقف جديدة لـ نعيم قاسم
2025-10-25
رقص هيفاء وهبي في حفل صديقها بسام فتوح يشعل الترند
2025-08-15
نائب "قواتي" لـ "نعيم قاسم": "يرحم اللي سمّوك نعيم"!
14:02
أورتاغوس تعطي لبنان مهلة "غير بعيدة أبداً".. وإلا!
12:43
عن غارة البقاع: تاجر أسلحة في حزب الله.. اسرائيل تزعم وتنشر!
2025-09-28
من إيرلندا.. أوباما عن ممارسات إسرائيل: لعبة ساخرة!
بالفيديو
بالفيديو
16:13
جبران باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي
14:04
مقدمة النشرة المسائية 26-10-2025
08:18
جيني إسبر تقبل تحدي أسئلة الجمهور الجريئة وتدافع عن ابنتها بشراسة
05:45
ريما كركي تواجه مؤثّري السوشال ميديا بأسئلة صادمة تكشف أسرار الشهرة
2025-10-25
مقدمة النشرة المسائية 25-10-2025
2025-10-25
رقص هيفاء وهبي في حفل صديقها بسام فتوح يشعل الترند
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
03:04
حزب الله تلقى التحذير الأخطر! (الأنباء الكويتية)
عربي و دولي
03:04
حزب الله تلقى التحذير الأخطر! (الأنباء الكويتية)
خاص الجديد
14:02
أورتاغوس تعطي لبنان مهلة "غير بعيدة أبداً".. وإلا!
خاص الجديد
14:02
أورتاغوس تعطي لبنان مهلة "غير بعيدة أبداً".. وإلا!
عربي و دولي
13:15
اغتيال عنصرين من "حزب الله".. وأورتاغوس تشاهد العملية!
عربي و دولي
13:15
اغتيال عنصرين من "حزب الله".. وأورتاغوس تشاهد العملية!
محليات
04:15
استهدفته إسرائيل في القليعة.. من هو؟
محليات
04:15
استهدفته إسرائيل في القليعة.. من هو؟
عربي و دولي
14:22
اسرائيل تشن هجوماً على اليونيفيل.. بيان يكشف!
عربي و دولي
14:22
اسرائيل تشن هجوماً على اليونيفيل.. بيان يكشف!
محليات
03:55
إعادة الإعمار والاستقرار والانتخابات.. نائب حزب الله يحسم الجدل!
محليات
03:55
إعادة الإعمار والاستقرار والانتخابات.. نائب حزب الله يحسم الجدل!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025