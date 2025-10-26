مصادر سياسية عن زيارة الوفد الأمني المصري: لافتة وستتولى إبلاغ لبنان مضامين الرسائل الدولية والعربية للبنان نفسها

معلومات الجديد: تركّزت زيارة الشيباني على ملف الموقوفين السوريين حيث انتقد الوفد السوري تباطؤ المعالجة وتم الاتفاق على متابعته عبر لجان مختصة يتولى التفاوض فيها وزير العدل ونائب رئيس الحكومة