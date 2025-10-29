الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
08:32
بيروت تستضيف للمرة الأولى ملتقى الإعلام العربي.. ومراسلة الجديد تنقل الصورة
08:30
انتهت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.. التفاصيل مع مراسل الجديد
06:18
بعد جريمة قتل ايليو.. الحجار: الدولة جدّية
2025-10-27
لبنان والفرصة الاخيرة! (فيديو)
2025-10-27
حيتان تُغرق قارباً! (فيديو)
خاص الجديد
معلومات الجديد: الصيغة التي تم التوصّل اليها جنبت إنسحاب وزراء القوات اللبنانية
2025-10-29 | 08:21
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: الصيغة المرجحة منذ ليل أمس أنه بحال انسحاب الوزراء الشيعة ستنتهي الجلسة بأخذ العلم بخطة الجيش والاتفاق على متابعة مناقشتها دون اقرارها
"صيغة سحرية" جنّبت لبنان مأزقاً خطيراً (الجمهورية)
معلومات الجديد: نقاش بين حزب الله ورئيس الجمهورية حول جلسة الحكومة يوم الثلاثاء وامكانية التوصل إلى صيغة مشتركة بين كل القوى
انتهت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.. التفاصيل مع مراسل الجديد
معلومات "الجديد": مساعٍ للوزيرين مرقص ونصار ووزراء "القوات" مع سائر الكتل الوزارية للتوصل إلى آلية تُحفظ من خلالها حقوق المغتربين وتحظى بتوافق وزاري
بيروت تستضيف للمرة الأولى ملتقى الإعلام العربي.. ومراسلة الجديد تنقل الصورة
محليات
10:35
الحجار: مصالح مشتركة تجمع بين لبنان وسوريا
فن
10:18
رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني
محليات
10:09
الحجار بعد لقائه الوفد السوري: وضعنا اسسا لتتنسيق مباشر لمكافحة المخدرات نامل ان تكون زيارة نقطة انطلاق لمزيد من التعاون
حمزة المصطفى لـ "الجديد": ننظر نحو المستقبل وحريصون على حل المشاكل مع لبنان بأكملها وعلى إنشاء علاقة تعاون معه
10:04
بيروت تستضيف للمرة الأولى ملتقى الإعلام العربي.. ومراسلة الجديد تنقل الصورة
08:32
انتهت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.. التفاصيل مع مراسل الجديد
08:30
معلومات "الجديد": مساعٍ للوزيرين مرقص ونصار ووزراء "القوات" مع سائر الكتل الوزارية للتوصل إلى آلية تُحفظ من خلالها حقوق المغتربين وتحظى بتوافق وزاري
08:18
مراسل الجديد: انتحار احد السجناء في سجن رومية صباح اليوم ويدعى (ك.م.ج)
07:44
الحدث - ناصر شرارة - الحلقة الكاملة
07:13
2025-08-17
"قرار الحكومة اللبنانية استسلام".. تعليق لنائب "حزب الله"!
2025-10-04
مداهمات للجيش في بعلبك
2025-10-27
في طرابلس.. انهيار حائط في ورشة وإصابات! (صورة)
2025-08-06
رنا الحريري ترد على الانتقادات: "التغيير لا ينتقص من قيمة الإنسان"
2025-10-27
مراسل الجديد: شهيدان جراء الغارة في البياض قضاء صور
2025-10-28
بعد تنمرهم على زوجة ماكرون.. القضاء الفرنسي يلاحق "المتهمين"
14:50
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2025
2025-10-28
مدير الاستخبارات المصري في بيروت.. وفي جعبته رسالة للرؤساء الثلاثة!
2025-10-28
إليسا تحتفل بعيد ميلادها في بيروت وسط نجوم مصر ولبنان
2025-10-27
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
2025-10-27
"ايليو" ضحية سلاح المخيمات.. هكذا قُتل في شاتيلا
2025-10-26
جبران باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي
