معلومات الجديد: توقيف امين خزنة بلدية بيروت خضر بو عرم من قبل أمن الدولة على ذمة التحقيق حول ملف سحب مبلغ ٣٣٠ الف دولار دون قرار المجلس البلدي

العودة الى الأعلى مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يعاود استهداف منطقتي الجرمق والمحمودية