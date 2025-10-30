الأخبار
معلومات الجديد: توقيف امين خزنة بلدية بيروت خضر بو عرم من قبل أمن الدولة على ذمة التحقيق حول ملف سحب مبلغ ٣٣٠ الف دولار دون قرار المجلس البلدي

2025-10-30 | 07:53
معلومات الجديد: توقيف امين خزنة بلدية بيروت خضر بو عرم من قبل أمن الدولة على ذمة التحقيق حول ملف سحب مبلغ ٣٣٠ الف دولار دون قرار المجلس البلدي
معلومات الجديد: توقيف امين خزنة بلدية بيروت خضر بو عرم من قبل أمن الدولة على ذمة التحقيق حول ملف سحب مبلغ ٣٣٠ الف دولار دون قرار المجلس البلدي
معلومات الجديد: توقيف امين خزنة بلدية بيروت خضر بو عرم من قبل أمن الدولة على ذمة التحقيق حول ملف سحب مبلغ ٣٣٠ الف دولار دون قرار المجلس البلدي

Aljadeed
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يعاود استهداف منطقتي الجرمق والمحمودية

مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يعاود استهداف منطقتي الجرمق والمحمودية
04:06
مراسل الجديد: الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت محيط الجرمق والمحمودية
04:02
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية
03:16
الامن العام لـ #الجديد: الراغبون في العودة من النازحين السوريين الى بلادهم يمنحون اعفاء من الضرائب والرسوم
03:14
وزير الشؤون الاجتماعية حنين السيد لـ #الجديد: عودة النازحين السوريين منظمة والتحفيزات المادية هي من تُسهل هذه العودة
02:19
مراسل الجديد: عدد من الأهالي في بليدا يشعلون الإطارات ويقطعون الطريق اعتراضاً على اقتحام قوات العدو الإسرائيلي لمركز البلدية واغتيال موظف فيها
02:12
