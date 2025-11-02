الأخبار
النائب جورج عطاالله لـ "وهلق شو": علينا تحصين جبهتنا الداخلية بموقف موحد يصدر عن رئاستي الجمهورية والحكومة بالتنسيق مع المجلس النيابي وأرى انه علينا العودة إلى اتفاق الهدنة

2025-11-02 | 15:19
النائب جورج عطاالله لـ "وهلق شو": علينا تحصين جبهتنا الداخلية بموقف موحد يصدر عن رئاستي الجمهورية والحكومة بالتنسيق مع المجلس النيابي وأرى انه علينا العودة إلى اتفاق الهدنة
النائب جورج عطاالله لـ "وهلق شو": علينا تحصين جبهتنا الداخلية بموقف موحد يصدر عن رئاستي الجمهورية والحكومة بالتنسيق مع المجلس النيابي وأرى انه علينا العودة إلى اتفاق الهدنة
النائب جورج عطاالله لـ "وهلق شو": علينا تحصين جبهتنا الداخلية بموقف موحد يصدر عن رئاستي الجمهورية والحكومة بالتنسيق مع المجلس النيابي وأرى انه علينا العودة إلى اتفاق الهدنة

2025-11-02 | 15:19

خاص الجديد

عطاالله

"وهلق

علينا

تحصين

جبهتنا

الداخلية

بموقف

رئاستي

الجمهورية

والحكومة

بالتنسيق

المجلس

النيابي

علينا

العودة

اتفاق

الهدنة

وزير المالية ياسين جابر من القاهرة لـ"الجديد": نأمل بالتعاون مع الدول العربية ونعمل دبلوماسياً لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان لكن لا يمكن الجزم بالاطمئنان
معلومات الجديد: رئيس الحكومة نواف سلام يلتقي في القاهرة الرئيس الالماني على ان يلتقي يوم الاحد بكل من رئيس الحكومة المصرية ووزير الخارجية المصري

المحلل السياسي طلعت طه لـ "وهلق شو": إسرائيل مصرة على ضرب لبنان حتى لو سلم حزب الله سلاحه وزيارة رئيس المخابرات المصرية إلى لبنان أتت من أجل إنهاء فكرة أن يكون هناك حرباً
16:20
إد غابريال لـ "وهلق شو": حزب الله عليه ان يفهم انه مهزوم ويعمل من موقع هشاشة وكذلك فهو لم يقم بأي شيء بنّاء في الآونة الأخيرة
15:51
المدير التنفيذي لمجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان إدوارد غابرييل لـ "وهلق شو": على الجيش اللبناني ان ينهي المرحلة الاولى من خطة نزع السلاح
15:48
منير شحادة لـ "وهلق شو": إسرائيل متفلتة من كل الضوابط فما الذي يجبرها على التفاوض؟ برأيي ستُفشل المفاوضات بطريقة أو بأخرى
15:33
ميشال الدويهي لـ "وهلق شو": الدولة اللبنانية عليها التفاوض مع إسرائيل عبر الحكومة مباشرة برأيي وأؤيد وجود وزير في اللجنة يكون الناطق الرسمي باسم لبنان
15:31
المحلل السياسي طلعت طه لـ "وهلق شو": لبنان عليه التفاوض حول نقاط عدة وهناك حاجة لمظلة دولية وعربية تدعمه بهدف إنجاح المفاوضات
15:27
