05:38
غارة إسرائيلية على بلدة طورا - قضاء صور (فيديو)
08:14
لوقت قياسي.. بقي تحت الماء! (فيديو)
2025-11-04
الجمارك تضبط أحذية مهربة (شاهد الفيديو)
2025-11-03
أطنان من المعسل المهرب
2025-11-03
"الجديد" تنفي علاقتها بأحد الإعلانات التجارية.. وتحذر من استخدام "اسمها"
خاص الجديد
معلومات الجديد: يصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت غداً ومعه وفد سعودي كبير يضمّ شخصية رفيعة المستوى
2025-11-06 | 01:10
A-
A+
معلومات الجديد: يصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت غداً ومعه وفد سعودي كبير يضمّ شخصية رفيعة المستوى
معلومات الجديد: يصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت غداً ومعه وفد سعودي كبير يضمّ شخصية رفيعة المستوى
خاص الجديد
محليات
الجديد:
المبعوث
السعودي
الأمير
فرحان
بيروت
سعودي
شخصية
رفيعة
المستوى
معلومات الجديد: القاضي حبيب رزق الله يستمع الى المحقق العدلي في ملف المرفأ طارق البيطار في دعوى اغتصاب السلطة بعد ان تم تاجيلها يوم الثلاثاء لابلاغ النيابة الازمة
معلومات الجديد: تتواصل الاتصالات حتى الساعة بين الرؤساء الثلاثة في محاولةٍ لتحييد جلسة الحكومة غدًا عن الانقسام الحاد المتعلق بملفّ الانتخابات النيابية
محليات
05:46
عن غارة طورا.. أدرعي يزعم
خاص الجديد
05:38
غارة إسرائيلية على بلدة طورا - قضاء صور (فيديو)
محليات
05:28
القناة 12: المجلس الوزاري المصغر يجتمع مساء اليوم على خلفية ترميم حزب الله قدراته العسكرية
