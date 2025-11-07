الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
06:56
"على الرايق".. إشادة واسعة بشرطي لبناني! (فيديو)
04:45
هكذا رد سلام على بيان حزب الله! (فيديو)
03:48
"غوغل".. في الفضاء؟
02:15
ماكرون والشرع.. عناقٌ حار! (فيديو)
15:57
فجأة في البيت الأبيض.. فقد وعيه! (فيديو)
خاص الجديد
سفير ليبيا في سوريا وليد عمار لـ #الجديد: الحكومة الليبية أبدت استعدادها للتعاون في قضية الإمام الصدر ورفيقيه وسيتم التنسيق مع الجهات اللبنانية
2025-11-07 | 04:18
A-
A+
سفير ليبيا في سوريا وليد عمار لـ #الجديد: الحكومة الليبية أبدت استعدادها للتعاون في قضية الإمام الصدر ورفيقيه وسيتم التنسيق مع الجهات اللبنانية
مقالات ذات صلة
بري في الذكرى الـ 47 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه: جريمة اخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه نفذها معمر القذافي واعوانه
معلومات الجديد: الوفد الليبي سلم القضاء اللبناني ملفا يضم اوراقا ومعطيات ترتبط بملف الامام موسى الصدر ورفيقيه وهو حاليا قيد التداول والاطلاع على مضامينه
بدء كلمة الرئيس بري في الذكرى الـ 47 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه
سفير ليبيا في سوريا وليد عمار لـ #الجديد: الحكومة الليبية أبدت استعدادها للتعاون في قضية الإمام الصدر ورفيقيه وسيتم التنسيق مع الجهات اللبنانية
خاص الجديد
محليات
ليبيا
سوريا
#الجديد:
الحكومة
الليبية
استعدادها
للتعاون
الإمام
الصدر
ورفيقيه
وسيتم
التنسيق
الجهات
اللبنانية
العودة الى الأعلى
مارك ضو لـ #الجديد: أميركا رحّبت بموقف الرئيس عون بالتفاوض مع اسرائيل ويجب أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء بهذا الصدد بمثابة التزام بالخيار الدبلوماسي
النائب مارك ضو لـ #الجديد: على الدولة اللبنانية اتخاذ قرار جريء والمضي بالمفاوضات مع اسرائيل و"حزب الله" أساء التقدير والتوقيت في كتابه
اقرأ ايضا في خاص الجديد
04:40
مارك ضو لـ #الجديد: أميركا رحّبت بموقف الرئيس عون بالتفاوض مع اسرائيل ويجب أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء بهذا الصدد بمثابة التزام بالخيار الدبلوماسي
04:40
مارك ضو لـ #الجديد: أميركا رحّبت بموقف الرئيس عون بالتفاوض مع اسرائيل ويجب أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء بهذا الصدد بمثابة التزام بالخيار الدبلوماسي
04:17
النائب مارك ضو لـ #الجديد: على الدولة اللبنانية اتخاذ قرار جريء والمضي بالمفاوضات مع اسرائيل و"حزب الله" أساء التقدير والتوقيت في كتابه
04:17
النائب مارك ضو لـ #الجديد: على الدولة اللبنانية اتخاذ قرار جريء والمضي بالمفاوضات مع اسرائيل و"حزب الله" أساء التقدير والتوقيت في كتابه
04:12
من كفردونين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
من كفردونين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
04:12
من كفردونين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
من كفردونين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
يحدث الآن
محليات
10:11
قائد الجيش يوقّع مذكرة تعاون مع الأمم المتحدة
فن
10:00
“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً
محليات
09:43
"زيارة هامة" وزير المال في الجنوب غداً
اخترنا لك
مارك ضو لـ #الجديد: أميركا رحّبت بموقف الرئيس عون بالتفاوض مع اسرائيل ويجب أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء بهذا الصدد بمثابة التزام بالخيار الدبلوماسي
04:40
النائب مارك ضو لـ #الجديد: على الدولة اللبنانية اتخاذ قرار جريء والمضي بالمفاوضات مع اسرائيل و"حزب الله" أساء التقدير والتوقيت في كتابه
04:17
من كفردونين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
04:12
مراسلة "الجديد": قائد الجيش رودولف هيكل اقترح خلال جلسة الحكومة تجميد خطة حصر السلاح بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي
12:50
معلومات الجديد: كباش بين الوزراء حول قانون الانتخابات واحتمال التوجه إلى التصويت
12:22
معلومات الجديد: تخفيض الكفالة المالية في قضية هنيبال القذافي إلى 900 ألف دولار ورفع قرار منع السفر
11:18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-11-04
باراك: لماذا لا يتصل عون بنتنياهو؟
2025-11-04
بالفيديو | الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق النبطية
2025-11-02
"أسلحة وكبتاغون".. الجيش يداهم مخيماً للاجئين سوريين
2025-08-14
وعكة صحية تقلق جمهور حياة الفهد عليها!
04:06
الصحافي أحمد حجازي يعلن انفصاله عن زوجته ويحسم الشائعات احترامًا لعائلته
2025-07-11
"الوحدة أساس وجودنا".. مراد: الخريجون سلاحنا لمواجهة التقسيم والكانتونات
بالفيديو
بالفيديو
05:51
الحدث - مارك ضو - الحلقة الكاملة
04:12
من كفردونين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
02:47
بعد الغارات العنيفة أمس.. الجديد تجول جنوباً وتُعاين الأضرار
02:30
ديما بياعة ترد بقوة على الانتقادات في "المؤثر الحقيقي"
02:00
مشاعر وانفعالات على الهواء في حلقة استثنائية من "المؤثر الحقيقي"
13:58
مقدمة النشرة المسائية 06-11-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
00:16
بيان رسمي.. ثم؟ إليكم ما طُلب من "حزب الله"!
محليات
00:16
بيان رسمي.. ثم؟ إليكم ما طُلب من "حزب الله"!
عربي و دولي
13:44
بيروت إلا إذا... القناة 12 تنقل معلومة إسرائيلية!
عربي و دولي
13:44
بيروت إلا إذا... القناة 12 تنقل معلومة إسرائيلية!
عربي و دولي
00:58
عملية إستباقية ضد "حزب الله" لـ أيام؟
عربي و دولي
00:58
عملية إستباقية ضد "حزب الله" لـ أيام؟
محليات
00:09
إستياء رئاسي من "حزب الله"! (الجمهورية)
محليات
00:09
إستياء رئاسي من "حزب الله"! (الجمهورية)
عربي و دولي
15:12
عقوبات أميركية تطال "شريان" حزب الله المالي!
عربي و دولي
15:12
عقوبات أميركية تطال "شريان" حزب الله المالي!
عربي و دولي
01:50
الغارات الاسرائيلية على جنوب لبنان أمس.. ايران تُعلّق!
عربي و دولي
01:50
الغارات الاسرائيلية على جنوب لبنان أمس.. ايران تُعلّق!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025