"وقف تمويل حزب الله".. في بعبدا غداً!

في المشهد السياسي عنوان خارجي وعنوان داخلي.

في العنوان الاول، زيارة بارزة ومفصلية سيقوم بها مسؤولان اميركيان الى الرئيس في . وهاتان الشخصيتان بحسب معلومات الجديد هما: سيباستيان ورودولف المتخصصان في في مجلس الامن القومي في البيت الابيض.



وفي مضمون الاميركية التي يحملانها، وانطلاقا من دقة موقعهما في البيت الابيض، تحدثت مصادر دبلوماسية للجديد عن ان الرسالة تتعلق بحزب وبالتمويل الذي يحصل عليه بطرق عدة، وهي رسالة تحذير بضرورة العمل على وقف مصادر التمويل.



في العنوان الثاني الداخلي، ترقب وحذر مما يأتي من رسائل دولية وسط عجز تام عن ضبط التصعيد الاسرائيلي المقبل. إلا ان مساعي عربية دبلوماسية تقوم بوساطات للتهدئة من دون ان تصل بعد الى أي نتيجة جدية.