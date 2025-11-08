معلومات الجديد: مسؤولان أميركيان سيزوران غداً الرئيس عون في بعبدا وهما سيباستيان جوركا ورودولف عطالله المتخصصان في مكافحة الإرهاب في مجلس الامن القومي في البيت الابيض