الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
2025-11-07
"على الرايق".. إشادة واسعة بشرطي لبناني! (فيديو)
2025-11-07
هكذا رد سلام على بيان حزب الله! (فيديو)
2025-11-07
"غوغل".. في الفضاء؟
2025-11-07
ماكرون والشرع.. عناقٌ حار! (فيديو)
2025-11-06
فجأة في البيت الأبيض.. فقد وعيه! (فيديو)
خاص الجديد
معلومات الجديد: مسؤولان أميركيان سيزوران غداً الرئيس عون في بعبدا وهما سيباستيان جوركا ورودولف عطالله المتخصصان في مكافحة الإرهاب في مجلس الامن القومي في البيت الابيض
2025-11-08 | 10:59
A-
A+
معلومات الجديد: مسؤولان أميركيان سيزوران غداً الرئيس عون في بعبدا وهما سيباستيان جوركا ورودولف عطالله المتخصصان في مكافحة الإرهاب في مجلس الامن القومي في البيت الابيض
مقالات ذات صلة
كلمة رئيس الجمهورية خلال مؤتمر التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب
مكتب مكافحة الإرهاب ينفّذ سلسلة توقيفات
وزير الداخلية من مقر شعبة المعلومات: بمجال مكافحة الارهاب وتحت إطار العمل الاستباقي تم توقيف أشخاص ومجموعات صغيرة يتواصلون للذهاب نحو الفكر المتطرف والارهابي
معلومات الجديد: مسؤولان أميركيان سيزوران غداً الرئيس عون في بعبدا وهما سيباستيان جوركا ورودولف عطالله المتخصصان في مكافحة الإرهاب في مجلس الامن القومي في البيت الابيض
خاص الجديد
محليات
الجديد:
مسؤولان
أميركيان
سيزوران
الرئيس
بعبدا
سيباستيان
جوركا
ورودولف
عطالله
المتخصصان
مكافحة
الإرهاب
الامن
القومي
البيت
الابيض
العودة الى الأعلى
خاص - إسرائيليان دخلا لبنان وغادرا عبر المطار.. من هما؟
مارك ضو لـ #الجديد: أميركا رحّبت بموقف الرئيس عون بالتفاوض مع اسرائيل ويجب أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء بهذا الصدد بمثابة التزام بالخيار الدبلوماسي
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:00
معلومات الجديد: مساع عربية دبلوماسية تقوم بوساطات للتهدئة من دون أن تصل بعد إلى أي نتيجة جدية
13:00
معلومات الجديد: مساع عربية دبلوماسية تقوم بوساطات للتهدئة من دون أن تصل بعد إلى أي نتيجة جدية
13:00
مصادر دبلوماسية للجديد: الرسالة التي يحملها الوفد الأميركي تتعلق بحزب الله وبالتمويل الذي يحصل عليه بطرق عدة وتحذيرٍ بضرورة العمل على وقف مصادرِ هذا التمويل
13:00
مصادر دبلوماسية للجديد: الرسالة التي يحملها الوفد الأميركي تتعلق بحزب الله وبالتمويل الذي يحصل عليه بطرق عدة وتحذيرٍ بضرورة العمل على وقف مصادرِ هذا التمويل
11:08
"وقف تمويل حزب الله".. في بعبدا غداً!
في المشهد السياسي عنوان خارجي وعنوان داخلي.
11:08
"وقف تمويل حزب الله".. في بعبدا غداً!
في المشهد السياسي عنوان خارجي وعنوان داخلي.
يحدث الآن
محليات
15:23
"ضرباتنا ستتعاظم".. إسرائيل تحذر الجيش اللبناني
محليات
15:11
بالفيديو.. بري يتصل بأميركا ويبارك!
محليات
15:03
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل حذرت الجيش اللبناني من أنه إذا لم يعمل ضد حزب الله فإن هجمات إسرائيل سوف تتعاظم
اخترنا لك
معلومات الجديد: مساع عربية دبلوماسية تقوم بوساطات للتهدئة من دون أن تصل بعد إلى أي نتيجة جدية
13:00
مصادر دبلوماسية للجديد: الرسالة التي يحملها الوفد الأميركي تتعلق بحزب الله وبالتمويل الذي يحصل عليه بطرق عدة وتحذيرٍ بضرورة العمل على وقف مصادرِ هذا التمويل
13:00
"وقف تمويل حزب الله".. في بعبدا غداً!
11:08
وفد من الخزانة الأميركية في لبنان غداً.. ورسالة حازمة!
11:02
معلومات الجديد: وفد من وزارة الخزانة الأميركية يلتقي الرئيس عون غداً ويحمل رسالة حازمة لضبط تبييض الأموال والعمليات المالية غير الشرعية في لبنان
10:58
مراسل الجديد: محتجون من أهالي مخيم البداوي ينفذون اعتصاماً احتجاجاً على إغلاق المداخل الفرعية للمخيم من قبل الجيش اللبناني
08:36
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-11-05
رجعت الشتوية؟.. إليكم طقس الأيام المقبلة
2025-11-06
إنذار إسرائيلي جديد إلى سكان زوطر الشرقية في الجنوب
2025-11-05
"لا مكان مُحصّن في لبنان".. وتل أبيب تتحرك!
2025-11-05
الجيش يحرر مخطوفاً كويتياً!
2025-09-10
وزير الإعلام زار "قناة الجديد": لا لتقييد الحريات
2025-10-14
سيف نبيل بأول تعليق بعد تعرضه لحادث خطير في حفله في بيروت
بالفيديو
بالفيديو
13:02
مقدمة النشرة المسائية 08-11-2025
05:19
مؤيد الحافظ يكشف تفاصيل الخطف في سوريا بحلقة استثنائية من “المؤثر الحقيقي”
2025-11-07
مقدمة النشرة المسائية 07-11-2025
2025-11-07
الحدث - مارك ضو - الحلقة الكاملة
2025-11-07
من كفردونين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
2025-11-07
بعد الغارات العنيفة أمس.. الجديد تجول جنوباً وتُعاين الأضرار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
04:39
الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارًا مفاجئاً… هل بدأ التراجع؟
عربي و دولي
04:39
الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارًا مفاجئاً… هل بدأ التراجع؟
عربي و دولي
07:27
"يعملان بتوجيه من حزب الله".. من استهدفت اسرائيل بغارة شبعا؟
عربي و دولي
07:27
"يعملان بتوجيه من حزب الله".. من استهدفت اسرائيل بغارة شبعا؟
عربي و دولي
07:44
العثور على الهاتف الذي "حيّر" إسرائيل!
عربي و دولي
07:44
العثور على الهاتف الذي "حيّر" إسرائيل!
خاص الجديد
11:08
"وقف تمويل حزب الله".. في بعبدا غداً!
خاص الجديد
11:08
"وقف تمويل حزب الله".. في بعبدا غداً!
عربي و دولي
10:46
عن غارة برعشيت.. إسرائيل تزعم وتنشر!
عربي و دولي
10:46
عن غارة برعشيت.. إسرائيل تزعم وتنشر!
محليات
07:39
نائب في "حزب الله": لا نحتاج إلى إذن من أحد!
محليات
07:39
نائب في "حزب الله": لا نحتاج إلى إذن من أحد!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025