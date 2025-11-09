الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
2025-11-07
"على الرايق".. إشادة واسعة بشرطي لبناني! (فيديو)
2025-11-07
هكذا رد سلام على بيان حزب الله! (فيديو)
2025-11-07
"غوغل".. في الفضاء؟
2025-11-07
ماكرون والشرع.. عناقٌ حار! (فيديو)
2025-11-06
فجأة في البيت الأبيض.. فقد وعيه! (فيديو)
خاص الجديد
الحدث - جوزيف ابو فاضل - الحلقة الكاملة
2025-11-09 | 05:12
A-
A+
الحدث - جوزيف ابو فاضل - الحلقة الكاملة
مقالات ذات صلة
هنا بيروت - جوزيف ابو فاضل - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - جوزيف أبو فاضل - الحلقة الكاملة
الحدث - سيمون ابو فاضل - الحلقة الكاملة
الحدث - جوزيف ابو فاضل - الحلقة الكاملة
خاص الجديد
محليات
الحدث
الجديد
أخبار الجديد
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد: مساع عربية دبلوماسية تقوم بوساطات للتهدئة من دون أن تصل بعد إلى أي نتيجة جدية
اقرأ ايضا في خاص الجديد
13:00
معلومات الجديد: مساع عربية دبلوماسية تقوم بوساطات للتهدئة من دون أن تصل بعد إلى أي نتيجة جدية
13:00
معلومات الجديد: مساع عربية دبلوماسية تقوم بوساطات للتهدئة من دون أن تصل بعد إلى أي نتيجة جدية
13:00
مصادر دبلوماسية للجديد: الرسالة التي يحملها الوفد الأميركي تتعلق بحزب الله وبالتمويل الذي يحصل عليه بطرق عدة وتحذيرٍ بضرورة العمل على وقف مصادرِ هذا التمويل
13:00
مصادر دبلوماسية للجديد: الرسالة التي يحملها الوفد الأميركي تتعلق بحزب الله وبالتمويل الذي يحصل عليه بطرق عدة وتحذيرٍ بضرورة العمل على وقف مصادرِ هذا التمويل
11:08
"وقف تمويل حزب الله".. في بعبدا غداً!
في المشهد السياسي عنوان خارجي وعنوان داخلي.
11:08
"وقف تمويل حزب الله".. في بعبدا غداً!
في المشهد السياسي عنوان خارجي وعنوان داخلي.
يحدث الآن
محليات
07:42
طنجرة بدل الخوذة.. "ابداع" على طرقات لبنان! (شاهد الصور)
محليات
06:53
بالفيديو.. ترامب يغفو خلال مؤتمر صحفي
فن
06:38
كريم محمود عبد العزيز يُرسل عقد الطلاق الرسمي لزوجته آن الرفاعي
اخترنا لك
معلومات الجديد: مساع عربية دبلوماسية تقوم بوساطات للتهدئة من دون أن تصل بعد إلى أي نتيجة جدية
13:00
مصادر دبلوماسية للجديد: الرسالة التي يحملها الوفد الأميركي تتعلق بحزب الله وبالتمويل الذي يحصل عليه بطرق عدة وتحذيرٍ بضرورة العمل على وقف مصادرِ هذا التمويل
13:00
"وقف تمويل حزب الله".. في بعبدا غداً!
11:08
وفد من الخزانة الأميركية في لبنان غداً.. ورسالة حازمة!
11:02
معلومات الجديد: مسؤولان أميركيان سيزوران غداً الرئيس عون في بعبدا وهما سيباستيان جوركا ورودولف عطالله المتخصصان في مكافحة الإرهاب في مجلس الامن القومي في البيت الابيض
10:59
معلومات الجديد: وفد من وزارة الخزانة الأميركية يلتقي الرئيس عون غداً ويحمل رسالة حازمة لضبط تبييض الأموال والعمليات المالية غير الشرعية في لبنان
10:58
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
07:42
طنجرة بدل الخوذة.. "ابداع" على طرقات لبنان! (شاهد الصور)
04:40
ينشطان بترويج المخدّرات.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود
01:14
مبادرة القاهرة على المحك بين النار والسياسة (الديار)
05:34
في مرجعيون.. العثور على صياد داخل بئر
05:06
تفاصيل اجتماع المستشار تركي آل الشيخ مع أكثر من 100 نجم سوري في الرياض
2025-11-07
"على الرايق".. إشادة واسعة بشرطي لبناني! (فيديو)
بالفيديو
بالفيديو
13:02
مقدمة النشرة المسائية 08-11-2025
2025-11-08
مؤيد الحافظ يكشف تفاصيل الخطف في سوريا بحلقة استثنائية من “المؤثر الحقيقي”
2025-11-07
مقدمة النشرة المسائية 07-11-2025
2025-11-07
الحدث - مارك ضو - الحلقة الكاملة
2025-11-07
من كفردونين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
2025-11-07
بعد الغارات العنيفة أمس.. الجديد تجول جنوباً وتُعاين الأضرار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
11:08
"وقف تمويل حزب الله".. في بعبدا غداً!
خاص الجديد
11:08
"وقف تمويل حزب الله".. في بعبدا غداً!
عربي و دولي
10:46
عن غارة برعشيت.. إسرائيل تزعم وتنشر!
عربي و دولي
10:46
عن غارة برعشيت.. إسرائيل تزعم وتنشر!
خاص الجديد
11:02
وفد من الخزانة الأميركية في لبنان غداً.. ورسالة حازمة!
خاص الجديد
11:02
وفد من الخزانة الأميركية في لبنان غداً.. ورسالة حازمة!
محليات
08:40
اتصال بالرئيس سلام.. جهود مصرية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة
محليات
08:40
اتصال بالرئيس سلام.. جهود مصرية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة
محليات
09:37
إحتجاجات وإطارات مُشتعلة.. ماذا يحصل في مخيم البداوي؟
محليات
09:37
إحتجاجات وإطارات مُشتعلة.. ماذا يحصل في مخيم البداوي؟
عربي و دولي
09:13
جفاف وقطع مياه.. ماذا يحصل في طهران؟
عربي و دولي
09:13
جفاف وقطع مياه.. ماذا يحصل في طهران؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025