الحدث - جوزيف ابو فاضل - الحلقة الكاملة

مصادر دبلوماسية للجديد: الرسالة التي يحملها الوفد الأميركي تتعلق بحزب الله وبالتمويل الذي يحصل عليه بطرق عدة وتحذيرٍ بضرورة العمل على وقف مصادرِ هذا التمويل