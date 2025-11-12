من الذي أزعج قائد الجيش؟ في المشهد السياسي بعد قليل

معلومات الجديد: خلال الاجتماع في الناقورة تم التطرق إلى الخروقات الاسرائيلية المستمرة وخصوصاً أن الجيش اللبناني كان قد قدم من أسبوع تقريره حول مهماته لحصرياته السلاح جنوب الليطاني