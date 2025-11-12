الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

معلومات الجديد: خلال الاجتماع في الناقورة تم التطرق إلى الخروقات الاسرائيلية المستمرة وخصوصاً أن الجيش اللبناني كان قد قدم من أسبوع تقريره حول مهماته لحصرياته السلاح جنوب الليطاني

2025-11-12 | 13:26
معلومات الجديد: خلال الاجتماع في الناقورة تم التطرق إلى الخروقات الاسرائيلية المستمرة وخصوصاً أن الجيش اللبناني كان قد قدم من أسبوع تقريره حول مهماته لحصرياته السلاح جنوب الليطاني
معلومات الجديد: خلال الاجتماع في الناقورة تم التطرق إلى الخروقات الاسرائيلية المستمرة وخصوصاً أن الجيش اللبناني كان قد قدم من أسبوع تقريره حول مهماته لحصرياته السلاح جنوب الليطاني
معلومات الجديد: خلال الاجتماع في الناقورة تم التطرق إلى الخروقات الاسرائيلية المستمرة وخصوصاً أن الجيش اللبناني كان قد قدم من أسبوع تقريره حول مهماته لحصرياته السلاح جنوب الليطاني

بعد فيديو الاعتداء بالضرب.. الجديد تكشف المستجدات!
وقف تدفق الاموال.. وإلا العقوبات - التفاصيل في النشرة المسائية

حملة ضد الجيش.. والرئيس يدافع (فيديو)
13:35

حملة ضد الجيش.. والرئيس يدافع (فيديو)

الجيش اللبناني يتعرض لحملة من الإعلام الإسرائيلي والرئيس عون يدافع عنه،

13:35

حملة ضد الجيش.. والرئيس يدافع (فيديو)

الجيش اللبناني يتعرض لحملة من الإعلام الإسرائيلي والرئيس عون يدافع عنه،

حملة ضد الجيش.. والرئيس يدافع (فيديو)
13:35
13:35
مصادر دبلوماسية للجديد: الموفدة الفرنسية لا تحمل أفكاراً جديدة إنما تقوم بزيارة استطلاعية لتطور الوضع في لبنان انطلاقاً من الاهتمام الفرنسي بالدولة اللبنانية
13:27
13:27
مصادر سياسية للجديد: مصير المفاوضات بانتظار وصول السفير الأميركي ميشال عيسى إلى لبنان وحتى ذلك الوقت تبقى اجتماعات الميكانيزم هي الإطار الأنسب للتفاوض
13:26
13:26
معلومات الجديد: تقرير الجيش المقبل الذي سيُقدمه قائد الجيش إلى مجلس الوزراء يُفترض أن يعلن خلوّ جنوب الليطاني من سلاح حزب الله إضافة إلى طلب تمديد مهلة الانتهاء من سحب السلاح في باقي المناطق
13:26
13:26
مصادر سياسية للجديد: ما هو مطلوب من الجيش أكبر من إمكانياته الحالية ورغم ذلك هو قادر على إنجاز المطلوب منه إضافة إلى التحديات المادية داخل المؤسسات العسكرية
13:25
13:25
قائد الجيش "منزعج".. ولا سلاح جنوب الليطاني الشهر المقبل!
12:45
12:45
