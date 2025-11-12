عاجل
خاص الجديد
معلومات الجديد: خلال الاجتماع في الناقورة تم التطرق إلى الخروقات الاسرائيلية المستمرة وخصوصاً أن الجيش اللبناني كان قد قدم من أسبوع تقريره حول مهماته لحصرياته السلاح جنوب الليطاني
2025-11-12 | 13:26
A-
A+
معلومات الجديد: خلال الاجتماع في الناقورة تم التطرق إلى الخروقات الاسرائيلية المستمرة وخصوصاً أن الجيش اللبناني كان قد قدم من أسبوع تقريره حول مهماته لحصرياته السلاح جنوب الليطاني
رئيس الحكومة نواف سلام: الأسبوع المقبل نناقش أول تقرير للجيش حول خطة حصر السلاح
معلومات الجديد: الجيش اللبناني قدم تصوراً متكاملاً للمرحلة الأولى من خطته الأمنية وتتضمن حصر السلاح جنوب الليطاني وانتشار وحدات عسكرية في المناطق المستهدفة
مراسلة الجديد عن لقاء عون - بري: تم التطرق إلى الجلسة الوزارية التي عُقدت في 5 أيلول والاجتماع الذي عُقد في الناقورة أمس بحضور الوفد الأميركي
معلومات الجديد: خلال الاجتماع في الناقورة تم التطرق إلى الخروقات الاسرائيلية المستمرة وخصوصاً أن الجيش اللبناني كان قد قدم من أسبوع تقريره حول مهماته لحصرياته السلاح جنوب الليطاني
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الاجتماع
الناقورة
التطرق
الخروقات
الاسرائيلية
المستمرة
وخصوصاً
الجيش
اللبناني
أسبوع
تقريره
مهماته
لحصرياته
السلاح
الليطاني
بعد فيديو الاعتداء بالضرب.. الجديد تكشف المستجدات!
وقف تدفق الاموال.. وإلا العقوبات - التفاصيل في النشرة المسائية
محليات
22:38
مسيرة اسرائيلية تُحلق فوق الضاحية الجنوبية
محليات
22:33
غارتان اسرائيليتان استهدفتا المكان ذاته في بلدة طرفلسيه
عربي و دولي
15:58
وزراء خارجية مجموعة الـ 7: ندعو جميع الأطراف في غزة إلى السماح بدخول المساعدات دون تدخل
حملة ضد الجيش.. والرئيس يدافع (فيديو)
13:35
مصادر دبلوماسية للجديد: الموفدة الفرنسية لا تحمل أفكاراً جديدة إنما تقوم بزيارة استطلاعية لتطور الوضع في لبنان انطلاقاً من الاهتمام الفرنسي بالدولة اللبنانية
13:27
مصادر سياسية للجديد: مصير المفاوضات بانتظار وصول السفير الأميركي ميشال عيسى إلى لبنان وحتى ذلك الوقت تبقى اجتماعات الميكانيزم هي الإطار الأنسب للتفاوض
13:26
معلومات الجديد: تقرير الجيش المقبل الذي سيُقدمه قائد الجيش إلى مجلس الوزراء يُفترض أن يعلن خلوّ جنوب الليطاني من سلاح حزب الله إضافة إلى طلب تمديد مهلة الانتهاء من سحب السلاح في باقي المناطق
13:26
مصادر سياسية للجديد: ما هو مطلوب من الجيش أكبر من إمكانياته الحالية ورغم ذلك هو قادر على إنجاز المطلوب منه إضافة إلى التحديات المادية داخل المؤسسات العسكرية
13:25
قائد الجيش "منزعج".. ولا سلاح جنوب الليطاني الشهر المقبل!
12:45
