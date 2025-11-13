الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
05:15
السماء تلون نفسها! (فيديو)
03:26
الرئيس عون: يبخون سماً! (فيديو)
01:21
انسداد مجرى نهر الليطاني بسبب الغارات (فيديو)
08:35
حقيبة سوداء بيد مرافق الشرع.. فما سرها؟ (فيديو)
2025-11-12
بطريقة مخيفة.. إنهيار جسر! (فيديو)
خاص الجديد
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة في تول - النبطية
2025-11-13 | 07:07
A-
A+
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة في تول - النبطية
مقالات ذات صلة
الصحة اللبنانية: شهيدان وجريحان في الغارة الإسرائيلية على سيارة في تول – النبطية
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف منطقة تول -النبطية
مراسل الجديد: غارة استهدفت بلدة تول قضاء النبطية
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة في تول - النبطية
خاص الجديد
محليات
الجديد:
مسيرة
اسرائيلية
تستهدف
سيارة
النبطية
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: شهيد في تول جراء الغارة على سيارة
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف منطقة تول -النبطية
اقرأ ايضا في خاص الجديد
07:35
تواصل مستشارة الرئيسِ الفرنسي جولتها على المسؤولين اللبنانيين.. التفاصيل مباشرة مع مراسل الجديد
07:35
تواصل مستشارة الرئيسِ الفرنسي جولتها على المسؤولين اللبنانيين.. التفاصيل مباشرة مع مراسل الجديد
07:28
مراسل الجديد: شهيد في تول جراء الغارة على سيارة
07:28
مراسل الجديد: شهيد في تول جراء الغارة على سيارة
07:06
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف منطقة تول -النبطية
07:06
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف منطقة تول -النبطية
يحدث الآن
محليات
08:05
صنوبر بكاسين صامد (شاهد الفيديو)
محليات
08:03
جعجع يتهم الحكومة: غير جدية في نزع السلاح!
فن
07:47
فجر السعيد تخضع لعملية جراحية في المانيا وهذا وضعها الصحي
اخترنا لك
تواصل مستشارة الرئيسِ الفرنسي جولتها على المسؤولين اللبنانيين.. التفاصيل مباشرة مع مراسل الجديد
07:35
مراسل الجديد: شهيد في تول جراء الغارة على سيارة
07:28
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف منطقة تول -النبطية
07:06
معلومات الجديد: لوجاندر تناولت ملف الإصلاحات المالية وضرورة تسريع تنفيذها في مختلف القطاعات
06:24
مراسل الجديد: وصول مستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجندر إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
06:05
مراسل الجديد: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض في سماء منطقة البقاع وبعلبك والبقاع الشمالي
00:52
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
00:34
مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!
2025-11-07
كركي: التقديمات الصحية تزداد بنسبة 270%
2025-09-08
في زحلة.. تدليك و"دعارة" (صور)
2025-11-05
نيللي كريم تضع حدًا لشائعة ارتباطها بحارس مرمى
13:44
تأثر خدمات الانترنت بسبب العطل في صور
2025-10-21
ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها بأجواء ملوّنة وكرنفالية في منزلها
بالفيديو
بالفيديو
04:40
الرئيس عون يستقبل مستشارة ماكرون.. مراسل الجديد من بعبدا
13:38
مقدمة النشرة المسائية 12-11-2025
2025-11-12
المؤثرة الاردنية سالي العوضي كما لم تشاهدونها من قبل.. قبلت التحدي وعلقت: "فيني لمكفيني"!
2025-11-11
مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025
2025-11-10
مقدمة النشرة المسائية 10-11-2025
2025-11-10
جديد ملف هانيبال القذافي.. مراسلتنا توافينا بالمستجدات
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
00:56
"سوريا ستساعد بنشاط في تفكيك حزب الله".. مواقف جديدة لـ برّاك!
عربي و دولي
00:56
"سوريا ستساعد بنشاط في تفكيك حزب الله".. مواقف جديدة لـ برّاك!
محليات
06:11
"خشية من هجوم محتمل لـ حزب الله".. اسرائيل تتجهز!
محليات
06:11
"خشية من هجوم محتمل لـ حزب الله".. اسرائيل تتجهز!
عربي و دولي
00:47
"مستودع أسلحة لحزب الله".. أدرعي مجدداً يزعم وينشر!
عربي و دولي
00:47
"مستودع أسلحة لحزب الله".. أدرعي مجدداً يزعم وينشر!
خاص الجديد
12:45
قائد الجيش "منزعج".. ولا سلاح جنوب الليطاني الشهر المقبل!
خاص الجديد
12:45
قائد الجيش "منزعج".. ولا سلاح جنوب الليطاني الشهر المقبل!
محليات
11:23
إلى المغتربين.. بيان من الداخلية والخارجية!
محليات
11:23
إلى المغتربين.. بيان من الداخلية والخارجية!
محليات
01:24
بعد الغارات.. مصلحة الليطاني تُطمئن: لا تأثير على نوعية المياه
محليات
01:24
بعد الغارات.. مصلحة الليطاني تُطمئن: لا تأثير على نوعية المياه
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025