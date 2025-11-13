عاجل
رئيس الحكومة نواف سلام: أشكر السعودية على مبادرتها واستعدادها لاتخاذ خطوات قريبة ترفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية
رئيس الحكومة نواف سلام: أشكر السعودية على مبادرتها واستعدادها لاتخاذ خطوات قريبة ترفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية
معلومات الجديد: وفد سعودي رفيع المستوى يزور لبنان بالأيام المقبلة لبحث إعادة تصدير المنتجات اللبنانية وفتح الحدود أمامها
معلومات الجديد: وفد سعودي رفيع المستوى يزور لبنان بالأيام المقبلة لبحث إعادة تصدير المنتجات اللبنانية وفتح الحدود أمامها
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
13:45
بالفيديو: الشتاء يقسو على مدينة صور
03:26
الرئيس عون: يبخون سماً! (فيديو)
01:21
انسداد مجرى نهر الليطاني بسبب الغارات (فيديو)
2025-11-12
حقيبة سوداء بيد مرافق الشرع.. فما سرها؟ (فيديو)
2025-11-12
بطريقة مخيفة.. إنهيار جسر! (فيديو)
خاص الجديد
الإستيطان جنوبًا.. من إعلان الى واقع؟ - التفاصيل في النشرة المسائية
2025-11-13 | 11:31
A-
A+
الإستيطان جنوبًا.. من إعلان الى واقع؟ - التفاصيل في النشرة المسائية
مقالات ذات صلة
جنوباً.. اهداف العدو "صناعية" (التفاصيل في النشرة المسائية)
باريس "تحمي وتبني" في الضاحية والجنوب | التفاصيل في النشرة المسائية
جاسوس إسرائيلي ام تائه في الجنوب؟ | التفاصيل في النشرة المسائية
الإستيطان جنوبًا.. من إعلان الى واقع؟ - التفاصيل في النشرة المسائية
خاص الجديد
محليات
جنوبًا..
واقع؟
التفاصيل
النشرة
المسائية
مراسل الجديد: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض في سماء منطقة البقاع وبعلبك والبقاع الشمالي
حملة ضد الجيش.. والرئيس يدافع (فيديو)
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:12
معلومات الجديد: وفد سعودي رفيع المستوى يزور لبنان بالأيام المقبلة لبحث إعادة تصدير المنتجات اللبنانية وفتح الحدود أمامها
15:12
معلومات الجديد: وفد سعودي رفيع المستوى يزور لبنان بالأيام المقبلة لبحث إعادة تصدير المنتجات اللبنانية وفتح الحدود أمامها
14:06
مراسلة الجديد: رئيس "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد التقى مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحّال وكان الاجتماع جيّداً
14:06
مراسلة الجديد: رئيس "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد التقى مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحّال وكان الاجتماع جيّداً
11:44
ترسيم الحدود مع سوريا.. الى الواجهة مجددًا - في النشرة بعد قليل
11:44
ترسيم الحدود مع سوريا.. الى الواجهة مجددًا - في النشرة بعد قليل
يحدث الآن
عربي و دولي
15:18
بيروت تُحيّي الرياض.. وكلام لنواف سلام بشأن الصادرات اللبنانية
عربي و دولي
15:17
رئيس الحكومة نواف سلام: أشكر السعودية على مبادرتها واستعدادها لاتخاذ خطوات قريبة ترفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية
عربي و دولي
15:12
معلومات الجديد: وفد سعودي رفيع المستوى يزور لبنان بالأيام المقبلة لبحث إعادة تصدير المنتجات اللبنانية وفتح الحدود أمامها
اخترنا لك
معلومات الجديد: وفد سعودي رفيع المستوى يزور لبنان بالأيام المقبلة لبحث إعادة تصدير المنتجات اللبنانية وفتح الحدود أمامها
15:12
مراسلة الجديد: رئيس "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد التقى مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحّال وكان الاجتماع جيّداً
14:06
ترسيم الحدود مع سوريا.. الى الواجهة مجددًا - في النشرة بعد قليل
11:44
الذهب الصيني بديل عن التقليدي؟ - تابعوا النشرة المسائية
11:40
مراسل الجديد: إنتهاء جلسة مجلس الوزراء
10:40
سبب وراء تحليق الطائرة فوق الجنوب
10:20
زوارنا يقرؤون الآن
2025-09-06
إشكال البربير.. مراسلة الجديد توافينا بالتفاصيل
2025-07-31
ظهور مبنى وسط بحيرة القرعون.. إنه الجفاف! (شاهد الصور)
2025-07-03
اسماعيل تمر يروي قصة اعتقاله في سوريا: اذا بروح إمي حتـ ـموت
2025-11-12
ضربة إسرائيل... لا تنتظر البابا؟! (الأنباء الإلكترونية)
03:42
وزير الداخلية: الجيش يسيطر ميدانياً على كل شبر من الأرض اللبنانية
10:03
مراسل الجديد: وزراء القوات طرحوا خلال الجلسة ومن خارج جدول الأعمال تمديد مهلة تسجيل غير المقيمين حتى نهاية العام الجاري
بالفيديو
بالفيديو
13:21
مقدمة النشرة المسائية 13-11-2025
04:40
الرئيس عون يستقبل مستشارة ماكرون.. مراسل الجديد من بعبدا
2025-11-12
مقدمة النشرة المسائية 12-11-2025
2025-11-12
المؤثرة الاردنية سالي العوضي كما لم تشاهدونها من قبل.. قبلت التحدي وعلقت: "فيني لمكفيني"!
2025-11-11
مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025
2025-11-10
مقدمة النشرة المسائية 10-11-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
00:56
"سوريا ستساعد بنشاط في تفكيك حزب الله".. مواقف جديدة لـ برّاك!
عربي و دولي
00:56
"سوريا ستساعد بنشاط في تفكيك حزب الله".. مواقف جديدة لـ برّاك!
محليات
06:11
"خشية من هجوم محتمل لـ حزب الله".. اسرائيل تتجهز!
محليات
06:11
"خشية من هجوم محتمل لـ حزب الله".. اسرائيل تتجهز!
عربي و دولي
00:47
"مستودع أسلحة لحزب الله".. أدرعي مجدداً يزعم وينشر!
عربي و دولي
00:47
"مستودع أسلحة لحزب الله".. أدرعي مجدداً يزعم وينشر!
محليات
03:54
المنخفض الجوي بدأ!
محليات
03:54
المنخفض الجوي بدأ!
محليات
01:24
بعد الغارات.. مصلحة الليطاني تُطمئن: لا تأثير على نوعية المياه
محليات
01:24
بعد الغارات.. مصلحة الليطاني تُطمئن: لا تأثير على نوعية المياه
محليات
01:47
عن حصرية السلاح والجيش.. ماذا قال باسيل؟
محليات
01:47
عن حصرية السلاح والجيش.. ماذا قال باسيل؟
