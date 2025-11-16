النائب ايهاب مطر لـ #وهلق_شو: الأمور تتجه إلى التمديد للمجلس النيابي والمغترب "غير متحمس للمجيء"

النائب أديب عبد المسيح لـ "هنا بيروت": المجلس النيابي يفشل اليوم في موضوع الانتخابات النيابية والثنائي الشيعي لا يناسبه أن ينتخب المغتربون 128 نائباً بل يناسبه أن تسير بضبابية