معلومات الجديد: خليل ناقش مع لاريجاني العلاقة مع طهران وتوزيع الادوار بين الثنائي الشيعي في ظل التغيرات الدولية وضيق هامش المناورة

مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت سيارة في وادي نحلة بين بلدتي شقرا ومجدل سلم

مراسل الجديد: غارة من مسيرة استهدفت سيارة في وادي نحلة بين بلدتي شقرا ومجدل سلم