مراسل الجديد: قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مخابرات الجيش داهمت حي الشراونة في بعلبك على خلفية إطلاق نار بين شبان من حي الشراونة وآخرين من آل صلح ما أسفر عن أضرار في الممتلكات وخزانات المياه